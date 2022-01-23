新光輪疫情邁入第二波　陳其邁：長照機構暫停探視

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陳其邁表示，1月23、24日將持續啟動港區篩檢站，地點在2貨櫃中心儀檢站、3及5貨櫃中心聯合辦公室、6貨櫃中心高明公司管制站等，社區篩檢站設在前鎮漁港西岸碼頭、小港臨海新村漁港辦公室旁，整體預計採檢量達9000人，篩檢範圍擴大到港區以外的工作區，就是要預防第三波社區感染。
同時，陳其邁表示，新光輪群聚感染，目前已到第二波，不過，昨天確診的案18306新住民感染源已經找到，他曾跟確診個案接觸；而高科大學生就讀旗津校區，是否是足跡重疊要再釐清。陳其邁指出，今天新增的15例都跟新光輪有關，指標個案是第一波，第二波就是從工程行傳染給其他人。
陳其邁也擔心工作職場群聚傳給社區民眾，所以從旗津地區進行普篩，他希望第二波到第三波就把他阻斷」，或是到社區就把個案找出來，而昨天找不到感染源的案18306新住民感染源已經找到，他曾跟確診個案接觸；而高科大學生就讀旗津校區，是否是足跡重疊要再釐清。
衛生局簡任技正潘炤穎進一步說明，案18306於1月18日發病，22日確診，Ct值14.1，疫調剛開始時沒吐實，但後來承認跟案18214在1月17日有直接面對面接觸。
至於案18309為高科大男大生，北上後再傳染給同住母親，卻一度傳出他5天內3度騎車南北往返，讓網友驚呼「根本是打通縱貫線」。陳其邁則表示，從足跡來看沒有。高雄市衛生局也澄清，個案14日北返後一直待在台北。
高雄市長陳其邁今日被問及此事時表示，「我們看他足跡沒有」，14日回去，15日疫調腋溫是37度左右，症狀沒那麼明顯，21日確診，18日有症狀，感染源待釐清，看起來跟某個個案在旗津部分重疊，但沒看到他們有接觸，不排除但尚無證據。
另外，屏東縣政府今天公佈高雄市一名男性確診者、案18399至屏東縣足跡，曾於1月20日、21日二度至萬丹鄉找朋友，縣府匡列3名接觸者，相關足跡點已完成清消作業。
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