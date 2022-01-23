防範疫情！高市府海洋局長到魚市場督導防疫

高雄市政府海洋局局長張漢雄於今(23)日，到所轄魚市場及魚貨直銷中心督導防疫作為，以防範疫情擴散。
記者黃守作／高雄報導
2022-01-23 23:00:00
高雄市政府海洋局局長張漢雄表示，近期因受COVID-19變種病毒Omicron之影響，市長陳其邁近日指示高雄市全面因應COVID-19疫情防疫作為需加強防範措施後，該局針對魚市場、魚貨直銷中心及漁會門市等出入人員與區域，加強防疫措施。
張漢雄並於23日率隊到興達港魚夫市集與蚵子寮魚貨直銷中心等地，視察防疫情形，包括單一出入口管制、容流量控管、入場人員落實實名制、全面戴口罩、量體溫及酒精消毒等措施，並要求管理人員及攤商務必配合防疫工作，積極守護魚市場攤商與民眾之健康。
高雄市政府海洋局人員並持牌到岡山、彌陀、梓官及前鎮等魚市場及魚貨直銷中心，宣導防疫作為，以防範疫情擴散。
張漢雄指出，魚市場、魚貨直銷中心等均為採買人潮較為密集之區域，其中蚵子寮魚貨直銷中心提供生鮮魚貨，近年來已成為高雄市民採購魚產品之重要市集，為確保市民安心採購水產品，該局要求各漁會、岡魚公司等管理單位，加強宣導所屬遵循相關防疫規定，以維攤商與民眾之健康，共同對抗嚴峻之疫情。