橘子嘉年華Day3後台突擊！家家、法蘭首度合唱《家家酒》
遊戲界盛事「2022橘子嘉年華春節版」從20日開始連續4天火熱展開，昨（22）晚幕後直擊小組又再度突擊多位重量級來賓，其中「實力派歌姬」家家與第57屆「最佳原創電影音樂」得主法蘭更是首度合唱，在後台彩排的過程也全曝光。
編輯中心/綜合報導
2022-01-23 19:46:10｜2022-01-23 19:53:18
橘子嘉年華Day3重頭戲，絕對是於《玩爆橘宇宙》宇宙大歌星中環節，首度讓「實力派歌姬」家家與第57屆「最佳原創電影音樂」得主法蘭Fran第一次合唱女女版《家家酒》。
家家一開始在彩排時，先一展美妙歌喉，唱招牌曲《命運》，讓後臺所有人聽得如癡如醉。家家與法蘭皆是第一次參與橘子嘉年華，同時也是首次合作演唱。法蘭表示，因為《家家酒》並非自己平時會唱的歌路，所以很怕「唱壞了」。
家家則在一旁立刻緩頰並稱讚「法蘭的聲音，很適合唱爵士，第一次聽到有人願這風格（爵士）去詮釋家家酒，帶出一種不同的味道，感覺是很新鮮的」。
擔任橘子嘉年華主持人黃豪平則在活動中逐漸愛上「beanfun」APP，大讚上面不但可以看漫畫、還能玩遊戲，相當方便。另一位主持人徐凱希則曬出自己桌上的大量食物，準備在長時間的直播空檔好好補給體力。
參加「歐橘食堂」的美麗本人，最好奇並期待的則是遊戲橘子總部的員工餐廳「普橘島」，因為過去曾多次經過門口，覺得「外觀很漂亮」，這次終於有機會能一探究竟。
「2022橘子嘉年華春節版」將一路瘋狂到今（23）日晚間， 「豆陣來bean果」大獎將抽出ŠKODA汽車（SKODA SCALA 1.0 Ambition動能版）、eReady台鈴電動機車（eReady Run）、曜越科技幻銀ARGENT E700真皮電競椅、Apple系列產品等，總價值超過千萬的獎項。今日晚間20:15，與您一同居家線上歡樂，坐等大獎進袋。（編輯：潘毅）