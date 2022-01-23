全面防堵疫情擴散！交通部次長祁文中坐鎮高港應變中心
交通部次長祁文中進駐高雄港中島商港區緊急應變中心，並配合高雄市政府防疫措施，規劃中島商港區為紅區(已設置34號碼頭篩檢站)，其餘商港區為黃區，今(23)日上午，到黃區增設的118號碼頭、2櫃儀檢站、3、5櫃聯合辦公室及6櫃高明碼頭等4處篩檢站，以瞭解篩檢情形，已完成8190人篩檢作業，同時由台灣港務公司加強巡查頻率及裝卸作業人員的防疫管理，以全面防堵疫情擴散。
記者黃守作／高雄報導
2022-01-23 21:42:06
交通部次長祁文中，是由台灣港務公司董事長李賢義、交通部航港局局長葉協隆、高雄港務分公司總經理王錦榮等人陪同，到黃區增設的118號碼頭、2櫃儀檢站、3、5櫃聯合辦公室及6櫃高明碼頭等4處篩檢站，以瞭解篩檢情形。
祁文中並向交通船人員說明清消等防疫作為，以及向船務代理行人員說明舷梯登船相關規定，以防範疫情擴散，並視察高雄港第3、第5貨櫃中心、34號碼頭篩檢站民眾篩檢的情形。
祁文中並在高雄港中島商港區緊急應變中心召開高雄港疫情應變工作會議，他在會中指示，除就加速篩檢、強化登船管制及增設港區篩檢站部分持續辦理外，要求航港局及港務公司務必全力落實，防堵疫情擴散。
他並指示，1.請港務公司通知受篩檢單位事先造冊，並針對1922實聯制名單加強通知，於今明2日完成篩檢及增派人手協助篩檢作業；2.船舶小修、日用品供應、公證及勞務業等4業已完成電話通知，要求於今天到34號碼頭完成篩檢；3.已由VTS、引水人、船代通知在港船舶未經許可禁止放下舷梯，自即日起有登船，必須通報港務公司庫區辦公室，由航港局、港務公司指派人員現場查驗防護措施，在符合規定完成登錄後始得放下舷梯登船。