「最美周芷若」脫了！野外泡湯引2萬粉絲暴動

中國女星祝緒丹因為飾演《倚天屠龍記》周芷若一角，以絕美的仙女哭泣和俐落武打戲圈粉無數，連韓國天團Super Junior的成員希澈都為之傾倒，曾反覆觀看電視劇裡她的哭戲，表達將她視為偶像的心聲。最近北方天氣轉冷，祝緒丹釋出一組泡溫泉美照小露香肩，讓粉絲忍不住暴動，直呼對美女心動不已「我想色色」！





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▲祝緒丹古裝扮相溫柔婉約，連韓團成員希澈都為她著迷。（圖／翻攝祝緒丹微博）

▲祝緒丹微博發文說「泡湯是懶人的冬日運動」。（圖／翻攝祝緒丹微博）

▲祝緒丹泡野外溫泉，小露香肩。（圖／翻攝祝緒丹微博）

▲祝緒丹背影乍看之下彷彿全裸。（圖／翻攝祝緒丹微博）

被封為「最美周芷若」的祝緒丹，在微博發文「懶人的冬日戶外運動，還得是泡溫泉」，並曬出在野外泡溫泉的美照，她挽起一頭烏黑秀髮，露出精緻臉蛋和香肩，一雙明亮大眼略顯清冷，泡在暖和的溫泉裡，伴隨水面上的點點花瓣，有如出水芙蓉，穿著小可愛入鏡，背影乍看卻像全裸，讓影迷都要噴鼻血。





絕美溫泉照曝光，2萬多名粉絲按讚，瘋狂喊祝緒丹「老婆」，有網友驚嘆「我想色色」、「二流的文案，一流的美女，下流的我」、「我滴媽呀！我鼻血噴一地」、「這溫泉挺大的，應該能塞得下我」、「泡什麼溫泉，泡我！」各種留言相當逗趣。





▲祝緒丹躺在溫泉裡，宛如「出水芙蓉」般清新脫俗。（圖／翻攝祝緒丹微博）

▲網友看了祝緒丹的溫泉美照，直呼「我想色色」。（圖／翻攝祝緒丹微博）

現年29歲的祝緒丹，是中央戲劇學院表演科班出身，當年以模特兒的身分出道，隨後簽進女星楊冪旗下的公司，在電視劇《三生三世十里桃花》飾演反派角色「玄女」，與楊冪飾演的「白淺」爭搶男主角趙又廷，儘管接連演出反派角色，讓人恨得牙癢癢，卻也讓影迷佩服她精湛演技，反而更受歡迎。



