橘子嘉年華春節版壓軸！《新楓之谷》揭曉新職業、新BOSS
「2022橘子嘉年華春節版」今（23）晚進入最後一日！主持人黃豪平、解婕翎現身虛擬攝影棚G Studio，揭開今晚包含遊戲、音樂、料理等三大主軸的節目，直播於今晚8時15分左右開始，節目一登場即吸引超過2500名網友線上觀看，顯見該活動在遊戲界的熱門程度。
記者賴志昶／台北報導
2022-01-23 21:16:33
今晚節目一開始，以《新楓之谷》打頭香，在解婕翎簡單介紹流程後，就由創作者「宇正」、「柳丁丁」開始遊玩《新楓之谷》最新職業「菈菈」，並首次公開尚未正式上線的全新BOSS「守護天使綠水靈」。別看此BOSS看起來可愛，卻有豐富的攻略機制，打得宇正、柳丁丁兩人難以招架；此外，兩人更在直播中詳解如何攻略此BOSS，並以打王存活的秒數成績來PK，測試兩位創作者的真實打王實力，最終由宇正存活時間最長，拿下首勝。
除了觀看精彩節目外，在直播期間，玩家於beanfun!應用程式加入《新楓之谷官方社團》預測獲勝者，官方將抽出「殺人鯨懶人毯」、「美術設定集」等限量周邊好禮；完成連線可獲得全新道具「小地靈氣球」*1、「模模糊糊混色染髮券」*1、「模模糊糊混色瞳孔變色券」*1、「經驗加倍券」*1、「浪漫風水師菈菈紀念主題包」。
除此之外，今晚直播也公布，橘子嘉年華直播獎的幸運大獎究竟獎落誰家！此次千萬大獎包含 ŠKODA汽車、eReady台鈴電動機車、PS5、曜越科技幻銀ARGENT E700真皮電競椅（火焰橘）、Apple系列產品等，各遊戲也加碼送出破億虛寶等你拿，總獎勵超過4.3億，就是要讓所有ACG玩家在新年可以看直播的同時還能抽好禮。