中國最慘女首富！最賺賣花女跌落神壇　300億身家遭拍賣

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1990年，何巧女隨已加入中國盆景協會的何永彩去北京參加盆景展銷會大開眼界，這一次盆景展銷的機會讓何巧女看到其中的商機，她憑藉外語優勢向外國人推銷盆景，更下定決心辭掉公務員工作開了花店，回到母校租了園林系的一間溫室當花房，然後南下運盆景，再以每盆幾十元到幾百元不等的價格出租給高檔酒店和辦公室大樓，逐漸獲得了京廣中心、國貿中心、新世紀飯店等地十幾萬元的盆景項目訂單。
這筆資金讓何巧女能夠在1992年創辦東方園林的前身「東方園林藝術服務部」，只是令她意想不到的是，創業隔年竟接連遭遇打擊，不僅當年聘請的經理捲款而逃，自己另外投資的鐵礦還被誆騙。在她最艱困的時候，何巧女甚至寫下無數個欠債借據，全家人住在勞工聚集地，就連父親何永彩也勸過女兒放棄「自己賣了多少賺多少行了，開公司太累了」。
不過性格強硬的何巧女仍堅持初衷，父親的勸退並沒有讓她打消念頭，時間快轉1995年，中國恰逢房地產蓬勃發展，她抓住房地產園林植物造景的商機，將「東方園林」做大，並於2009年成功帶領「東方園林」登陸深圳交易所，成為「中國園林第一股」，開盤當日股價來到116.5元，隔年股價更是飆升至每股229元，成為「A股股王」，同一年她也登上胡潤百富榜，被外界稱為「園林女王」。
因為她的強韌性格，從賣花起家的何巧女曾常被與格力電器的董事長董明珠並提，獲稱「商界雙姝」，何巧女自己也親自表示自己最欣賞的女性企業家就是董明珠，「董明珠很強勢，但是她的業績也是擺在那兒」，直到2013年秋天，何巧女終於有機會到格力考察。在當年底的企業領袖年會上，何巧女提到自己的目標是領導一家大型企業，而大型的標準即是市值破千億——目前中國的女性企業家中只有董明珠一人做到了，何巧女當時就發下豪語「我也想證明一下民營企業女性有沒有可能達到這樣的一個目標。」
到了2015年，何巧女的身家累積達190億元，被稱為園林首富，到了2017年，何巧女以300億的身價成為浙江女首富，然而這朵花盛開不過短短數年，2018年時，東方園林融資出現了問題，爆發債務失敗的窘境，公司還出現「缺錢」的消息，同年10月股價跌幅超過6成，市值蒸發320億人民幣，東方園林債務危機自此始終難解，經營業績每況愈下。
眼看東方園林債務危機愈來愈糟糕，何巧女為了自救只好在2018年12月將5%股權轉讓給北京市朝陽國資委旗下企業，並於2019年8月再次轉讓5%股權，並向北京市朝陽國資委讓出了東方園林的實控權。2018、2019，這關鍵的兩年，公司營業收入分別為132.93億元、81.33億元，相應的淨利潤分別為15.96億元、0.52億元，直到2020年東方園林淨利潤首次出現虧損，公司經營性現金流量淨額也從2018年的0.51億元下跌至2020年的-13.27億元，東方園林創始人何巧女自此退出公司董事。
只是就算國資進入後，東方園林業績也無法立刻出現起色，何巧女面臨訴訟纏身，百億身家也面臨被清零風險，根據《中國證券報》報導，目前何巧女被列為被執行人的案件有10起，總執行標的額達25.24億人民幣，何巧女「數千萬房產遭拍賣」登上大陸微博熱搜，若何巧女未履行償債義務，她手中剩於的股票也會進行強制平倉。
至此，這個曾被稱為「花房姑娘」的賣花女，經歷了創業中途被人騙得一無所有、負債纍纍，也曾躋身胡潤富豪榜，身家逾200億，更與中國女企業家董明珠、陳春花一起被稱為「當今商界最強悍的三個女人」，就像含苞待放的花蕊，在浸潤了足夠的養分後終於開出燦爛的花，卻在枝頭最盛時被寒風暴雨打擊，徒留殘敗的花瓣在地面任人踐踏。