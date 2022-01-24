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得罪一票閨密！雪碧諷青青愛膨風　「回去好好當人妻」

▲雪碧（左圖）建議青青不如回去當人妻，未來走親子路線。（圖／翻攝雪碧、青青FB）
▲雪碧（左圖）建議青青不如回去當人妻，未來走親子路線。（圖／翻攝雪碧、青青FB）

記者江芷稜/綜合報導

2022-01-24 09:00:00

21歲網美青青（吳雲青），被爆出包養結婚、不當吸金疑雲，卻始終堅稱靠投資賺錢致富，和網紅「小商人」互槓多日才認輸，願意接受檢方調查。同是性感教主的網紅「雪碧」，昨（23）日也痛批她年紀輕輕，「講話不經大腦，自我膨脹，全盤皆輸」。

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▲網紅青青與小商人之間掀起戰火，青青晚間最新發布道歉聲明，認了自己「年輕氣盛急於一時」。（圖／翻攝自青青IG）
▲網紅青青與小商人之間掀起戰火，青青最後發布道歉聲明，認了自己「年輕氣盛急於一時」。（圖／翻攝自青青IG）

青青曾因仙人跳重創形象，去年接受眾多媒體專訪，宣稱谷底翻身，靠投資股票致富，旅遊法國、杜拜等國家，晉身咖啡廳老闆娘，還買了一棟2千多萬房子、入手一台400多萬新車，短時間內變成小富婆，被網友打趣說根本是「女巴菲特」。

結果被小商人踢爆、深陷包養疑雲後，青青昔日好友沒人挺她，雪碧說，青青當初過河拆橋，「利用網美朋友宣傳，人錢人後，得罪一堆挺你的閨蜜朋友，還嗆鄉民之王小商人！有個有錢男友真的沒很X」。

▲同樣是性感教主的雪碧，痛批青青過河拆橋，得罪了一票閨密。（圖／翻攝雪碧FB）
▲同樣是性感教主的雪碧，痛批青青過河拆橋，得罪了一票閨密。（圖／翻攝雪碧FB）

雪碧自曝是台南人，在台北辛苦打拚10年，和一些網紅認真工作直播，包貨、寄貨、業配、出席代言，都忙到快哭了，連吃飯都沒時間。她形容青青沒被包，是「船靠岸被養了」，真的被包養的女生都低調賺，不會買了一堆新聞，自稱為創業女強人，「她出國一輪回來就開公司、開店、買房子，我怎麼都看她都在玩，用男友或投資人的錢買車、買房、開店，說成自己投資的」。

雪碧認為每個人可以將自己打造成品牌，但要說服人心！她建議議青青不要膨風，「現在最好的路，就是好好做人妻」，不然就是認錯說自己年輕不懂，撇清關係，等新聞都淡了之後，再懷孕走親子路線。

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