NOW早報／Omicron擋不住了？專家曝台灣「唯一解套之路」

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國內疫情嚴峻，不過何美鄉認為，現在距離過年還有一周，疫情變化仍有變數，應先按兵不動，「Omicron已經在我們的社區裡面了，雖然擋不住，但我們也不需要為疫情做太多奇怪的事情。」她說，病毒進入社區是遲早的事情，現階段應該趁著這一波疫情，想辦法把有資格打但沒有打的人，請出來打疫苗。
何美鄉指出，其實目前看來，雖然社區感染已經爆發，但還是維持在一定的生活圈之中，尤其是職場，台灣距離不管做什麼都會被感染的狀態還有一段距離，尤其指揮中心匡列的範圍非常廣，而且把所有足跡都算進去，「現在有感染的人，要不是一起吃飯一段時間，或是一同在職場工作的人，我們的生活模式和社交距離還是有一定保持，未來要觀察看看還有沒有新的未知感染源，像前天70個人就被找出來了，昨天也沒有比前天多，先前看到的單日70個人是在8、9天的傳播時間中產生，疫情沒有我們想像那麼廣泛，還是一個一個的傳播。」
但何美鄉也提醒，根據研究顯示，老年人和肥胖的人很容易製造飛沫，也就是是由少數的人製造的大部分的飛沫，雖然現在還是工作的族群體染疫，但只要一進到老年人的圈子裡，就會看到更多的病例，「到那個時候還有多遠，現在還很難判斷，但是我們一定知道有沒有打疫苗差很多，趁我們現在打滿的時候趕快再開放國門，因為我們沒辦法永遠鎖國，隨著外國陸續開放的壓力，我們也一定要選擇一個危害最小的時間點。」
何美鄉表示，很多人還認為台灣有繼續清零的選擇，「但不是這個樣子，至少未來不會是一直如此。」目前第三劑疫苗已經開打，趁著疫苗的保護力還未開始下降，而且年後天氣逐漸回暖，傳播效率減低，勢必得選擇在這個時候開放國門，迎頭趕上國際。
今日天氣／東北季風再度增強！全台濕冷一整天
中央氣象局今（24）日表示，受到東北季風增強及華南雲雨區東移影響，各地降雨機率增加，提醒民眾外出攜帶雨具備用；溫度方面，北部及東北部地區整天有涼意，其他地區早晚亦涼冷，各地清晨低溫約16至19度，白天高溫，北台灣19至20度，中部及花蓮22、23度，南台灣24至27度，請留意溫度變化並適時調整穿著。
桃園增32人確診！自貿園區相關30人 共100人染疫
亞旭電腦桃園廠移工群聚，昨日進行廠所在遠雄自貿園區擴大採檢，指揮中心指揮官陳時中（23）日表示，桃園市再增32人確診，其中有30例是在遠雄自貿園區採檢得出，目前該園區確診者累計100位，現已請王必勝在該園區設置前進指揮所，負責相關協調、管理業務。
陳時中表示，遠雄自貿廠區一開始從案18219、18220衍生，而根據調查，整個園區或是在亞旭電腦大樓裡，整個分艙分流動線重疊，交通車也是採自由座方式、餐廳也都是共用，所以以往醫院在區域的時候，基本上會在樓層地域做劃分，但因為這次大家都重疊，所以就沒再用區域劃分，是用相關感染率。
陳時中說，前天採檢1720人，驗出30名陽性，裡面相對多的亞旭，另外還有鴻佰科技，裡面500人驗出17位，相對陽性率高做一個分層的管理。目前要求加值園區全面停工，移工部分與案18219同職場320人已移至集中檢疫所隔離集中檢疫所隔離14天，園區其餘移工14人送集中檢疫所、3確診送醫院、373人在宿舍就地隔離。
至於採檢狀況，今日將會安排其他員工進行PCR，共計4500人，25日則在加值園區兩棟大樓2採3000人，並發送家人家用快篩，目前規劃1月28日將桃機前進指揮所解編，進而支援自貿園區疫況。
KT發文遭諷「仿李靚蕾失敗」 IG自介改這句網全傻眼
謝和弦前妻Keanna（KT、戴一軒）和ØZI感情事件鬧得沸沸揚揚，Keanna不斷發文表達看法，ØZI至今寫了一首歌發聲，該事件引起網友熱議，有網友在論壇上表示Keanna最新發文「想模仿李靚蕾，導向女權主義失敗」，還發現她IG自我介紹偷偷更改這段，讓人超傻眼。
網友在網路論壇「Dcard」發文表示「Keanna是不是該閉嘴了」， Keanna最新發文的最後一段「女人應該出來捍衛自己，而不是男生因為有作品，就能用來包裝渣得很帥，而女人卻是要安靜忍氣吞聲的承受那些該死的偏袒言論」，令網友直呼「想模仿李靚蕾，導向女權主義失敗」。
ØZI發新歌表態後，Keanna也發文回應，網友認為Keanna一下又説都是自己的錯，一下又不想讓事件落幕，還暗諷ØZI的人設公關安全下莊，無奈表示「ØZI根本不用為了妳反覆說謊與失誤出來說些什麼好嗎」，而Keanna不斷提到手中還有什麼證據，願意全盤托出，最後一句話讓網友直呼「最後R u ready超級爛尾真的有夠丟臉…」。
此外，網友還發現Keanna的IG自我介紹上多一個「墮落天使小bad bad」的稱呼，讓人相當傻眼，而Keanna還去ØZI發表新歌的留言區找到「謝謝Keanna讓我有新歌可以聽」，截圖並回應「詞真壞，我喜歡」，此舉讓網友驚呼「真可怕，活在自己世界的女人！她…是不是有雙重人格啊！一下怪ØZI，一下又說他好棒棒」。
事實上，Keanna聲明說詞反覆，一下說要提供完整證據，一下又說要保護想保護的人，並堅稱自己不是砲友，沒有暈船，至今卻仍說不出個所以然，而文章發了又刪，令網友無奈表示，Keanna一直把重點放在自己是不是ØZI的砲友，「過去都過去了，到底還放不下什麼」、「很明顯還沒下船」、「人家是直接出一首歌屌打你叫你閉嘴，你還覺得很光榮以為是為了你寫一首歌？是吃藥吃到頭腦壞掉嗎」、「暈船不丟臉，丟臉的是暈船後做出的那些蠢舉動」。連網紅陳沂看完也直呼Keanna是「根本沒讀書的中二女孩」。
結帳找零收到「龍銀」！店員愣：這是什麼 內行眼睛全亮
不論是商家或是客人，都非常害怕收到假鈔以及偽幣，尤其現在正值過年前夕，不少人都怕自己收到假錢。而近日，就有一名網友分享去超商結帳找零時，卻收到詭異的錢幣，上頭寫著「慶祝千禧年」，連店員自己都非常驚訝詢問「這個是什麼？」貼文引發廣大迴響。
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出，從超商店員找零時發現有一枚硬幣長得很不一樣，連店員都忍不住問說「這是什麼東西啊？」我告訴他這是「千禧年紀念幣」，店員也呆萌的問「這個還能用嗎？」只見貼出的照片，該枚10元硬幣上頭寫著「慶祝千禧年」，硬幣上還有龍騰的圖案，看起來確實與市面上流通常見的10元不同。
貼文一出，網友紛紛回應「還真的沒看過」、「台灣出過不少10元紀念幣現在大多小朋友都不認識了」、「店員年輕人的話不知道很正常....千禧年超遙遠」、「這是啥啊，所以到底能不能用？」；另外，也有不少內行網友透露「哇靠！賺到了，這個網拍有賣到三四百」、「現在少見了，很多人也都留存當紀念，我家也有一顆」、「硬幣年齡都比店員年紀大了，這一顆市價有300~400元左右」、「以前都說這是龍銀啦，現在一顆300~400元都有人在賣」。
而事實上，進一步查詢中央製幣廠的官網，確實能找到這款「千禧年紀念性流通拾圓硬幣」，材質為銅鎳合金，緣起是為了迎接西元2000年的到來，展望人類攜手合作、共建嶄新地球村所特別發行，鑄造數量僅有5000萬枚，是特殊具有意義的紀念幣，而雖然說是可用流通貨幣，但由於年代久遠，逐漸消失，往往只要過去推出的紀念幣，因為有紀念價值，因此上網查看網拍販售價格，價格老早翻漲數十倍不等。
車站驚見「精緻紙雞舍」！暖心內幕曝光 網笑：台鐵遺雞
許多民眾出門都會選擇搭乘大眾運輸工具，雖然能免去找車位的麻煩，但有些違禁品卻不能上車。日前就有網友在花蓮志學車站看到「旅客帶不走的雞」，畫面曝光更是引爆討論。
原PO在臉書《路上觀察學院》上發出圖片，台鐵花蓮志學火車站中竟然出現「兩個超大紙箱」，上方還貼著紙條備註是「旅客帶不走的雞」，他靠近一看發現裡頭有2隻寵物雞，下方還寫著飼主是東華大學的施同學，預計3天內會來取回。原PO看完也不禁笑稱「雞：我還沒上車啊！」
不少網友看完畫面後也紛紛笑稱「有夠可愛」、「台鐵人員真貼心」、「名字也太可愛了吧」、「最重要是這件事讓大家知道不能帶活雞上車，以後不會再發生就好。這次讓大家看到可愛的雞和台鐵暖心對應，也算是一種免費宣傳了」、「台鐵人真好，幫他們記大功吧」、「飼主還沒有準備，『雞會留給準備好的人』」。
據了解，這兩隻「台鐵遺雞」的飼主為施同學，因學校昨天開始放寒假要返回北部，便把3個月前開始飼養的2隻寵物雞裝進寵物箱內準備帶回家。但施同學不清楚禽類無法上火車的規定，被站務人員發現後，只好把雞借放在火車站。站方也好心製作紙箱雞舍，卻意外掀起網路熱議。志學火車站人員解釋，原則上其實不能寄放寵物，昨天只是好心協助飼主。而飼主施同學今（23）早上也將雞領回，他也向媒體表示，兩隻寵物雞分別叫做「人蔘雞」和「烏骨雞」，逗趣的名稱也再度讓網友們笑翻天「名字也太可愛了」。（編輯：張嘉哲）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。