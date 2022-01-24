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2面包抄！英媒：俄6登陸艦赴烏克蘭南端　派兵部署白俄

▲烏俄局勢持續緊張，雙方都積極進行軍事部署。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏俄局勢持續緊張，雙方都積極進行軍事部署。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-01-24 07:37:31

烏克蘭問題陷入僵局，雖然外界對於俄國是否真的會開戰存有疑慮，但在北約與克里姆林宮頻頻互嗆、俄國又不斷有軍事行動的情況下，還是讓烏俄局勢持續緊張。有英國媒體23日報導稱，6艘可搭載主戰戰車、軍隊和其他軍用車輛的俄國登陸艦，已於上週穿越英吉利海峽，往地中海而去，不排除是為了後續於烏克蘭南部兩棲登陸做準備。

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根據《衛報》報導，烏克蘭軍事情報部門聲稱，俄羅斯正在雇請傭兵，並為頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）等邊境地區的親俄部隊提供燃料、坦克、自走砲等軍事設備，為可能來到的戰爭做準備。

除了烏克蘭，報導也指出，1支包含伊斯坎德爾短程彈道導彈、精銳特種部隊和防空炮兵連的龐大軍隊，已從俄羅斯東部軍區抵達白俄羅斯；分析人士認為，俄國這一部署非比尋常，將使莫斯科能對烏克蘭首都基輔形成更大的威脅。

報導並引述美國國務院資深官員的說法，俄羅斯先是在烏克蘭邊境集結10萬大軍，又調派軍隊到白俄，人數之多已超越正常軍事演習的範圍，而且也意味著俄羅斯更有能力進攻，機會、方法、路徑也都更多了。

▲俄羅斯裝甲車於2022年1月19日於白俄羅斯。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯裝甲車於2022年1月19日於白俄羅斯。（圖／美聯社／達志影像）
為了回應俄羅斯的威脅，歐美也加強對烏克蘭的軍事支持，英國、愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞、美國、荷蘭等國，都已經或打算提供部分武器，但同時也表達不希望真的演變為戰爭的局面。

對於俄羅斯可能的攻擊範圍及最終目標，目前外界仍不清楚。有分析人士表示，俄羅斯可能希望正式吞併頓涅茨克、盧甘斯克等爭議地區，好將俄羅斯本土與2014年併吞的克里米亞半島連接起來；但也有分析認為，莫斯科更大的目的是迫使烏克蘭政府服從俄羅斯的條件，好讓俄國能在東歐重新建立勢力範圍。

▲2022年1月18日，俄羅斯裝甲車部隊在烏克蘭南部的克里米亞。（圖／美聯社／達志影像）
▲2022年1月18日，俄羅斯裝甲車部隊在烏克蘭南部的克里米亞。（圖／美聯社／達志影像）
另一方面，也有英媒直指，雖然美俄都同意持續針對烏克蘭危機會談，但充其量只是暫時緩解局勢，沒有實質幫助，而且比起美國堅定反俄，歐洲內部則有不少分歧，無論俄國最後是否決定開戰，歐洲都已經輸在起跑點了。

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