Omicron是歐洲的終局之戰？世衛：未來數月可望迎免疫期
新冠變種病毒株Omicron肆虐全球，在多國都掀起新一波疫情，世界衞生組織（World Health Organization, WHO）官員23日表示，Omicron讓疫情大流行進入新階段，也許有機會使歐洲的疫情邁向終結。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-24 08:32:00
綜合《法新社》等外媒報導，世衞歐洲區域負責人克魯格（Hans Kluge）指出，歐洲Omicron的疫情發展可能是整個大流行終局前的最後一波，他預計到了3月將有多達60％的歐洲人染疫，多數人也都已經打過疫苗。
克魯格補充道，最新一波疫情橫掃歐洲後，在已接種疫苗或染疫產生免疫力的影響下，加上寒冬結束、春暖花開，也有助於降低病毒傳播的速度，歐洲或將迎來數週到數月的免疫期、平靜期。
不過，克魯格也提醒，現在就將新冠病毒視為地方性流行病仍太早，因為地方性流行病是可以預測的，惟新冠病毒已多次出現變異，未來也不排除會再有新變種出現，仍應謹慎看待。
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