孟慶而尾牙戰袍超辣！「3部位都看光」 加碼放送大腿根
女星孟慶而是孟子第73代孫女，因在2020年金曲獎上穿著爆乳裝一炮而紅，她不僅長相甜美還擁有傲人身材，常在社群上分享辣照，昨（23）日她曬出主持尾牙收工照，性感程度連自己都直呼，「美胸、美背、美腿一次滿足。」
娛樂中心/綜合報導
2022-01-24 09:02:50
孟慶而昨日主持尾牙活動，頂著一頭金色捲髮，化上精緻妝容，搭配銀色亮片長禮服，胸前深V展露好身材，側面大秀S曲線，不僅腿部開高衩，美背也一覽無遺，連她自己都說這件禮服是「美胸、美背、美腿一次滿足。」今日更加碼附上一張露到大腿根的性感照，讓人看了鼻血直流！
此外，孟慶而也感慨近日疫情升溫，許多產業都多少受到影響，「取消或延期幾場演出，說不痛，是假的。不過，健康平安才最重要。」坦言疫情讓她份外感謝每份工作，每次機會，並呼籲大家，「或許失去終將無法避免，那就好好珍惜現在，享受當下，讓每一刻都是美的，快樂的。 凡事謝恩，沒有事情是裡所當然的。」 （編輯：薛羽彤）
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