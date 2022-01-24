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孟慶而尾牙戰袍超辣！「3部位都看光」　加碼放送大腿根

▲孟慶而尾牙戰袍超辣，自豪3部位一次滿足。（圖 / 孟慶而臉書）
▲孟慶而尾牙戰袍超辣，自豪3部位一次滿足。（圖 / 孟慶而臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-01-24 09:02:50

女星孟慶而是孟子第73代孫女，因在2020年金曲獎上穿著爆乳裝一炮而紅，她不僅長相甜美還擁有傲人身材，常在社群上分享辣照，昨（23）日她曬出主持尾牙收工照，性感程度連自己都直呼，「美胸、美背、美腿一次滿足。」

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▲孟慶而曬尾牙戰袍。（圖 / 孟慶而臉書）
▲孟慶而曬尾牙戰袍。（圖 / 孟慶而臉書）
▲孟慶而加碼洩大腿根。（圖 / 孟慶而臉書）
▲孟慶而加碼洩大腿根。（圖 / 孟慶而臉書）
孟慶而昨日主持尾牙活動，頂著一頭金色捲髮，化上精緻妝容，搭配銀色亮片長禮服，胸前深V展露好身材，側面大秀S曲線，不僅腿部開高衩，美背也一覽無遺，連她自己都說這件禮服是「美胸、美背、美腿一次滿足。」今日更加碼附上一張露到大腿根的性感照，讓人看了鼻血直流！

▲孟慶而參加金曲獎的戰袍讓她一炮而紅。（圖／孟慶而IG）
▲孟慶而參加金曲獎的戰袍讓她一炮而紅。（圖／孟慶而IG）
此外，孟慶而也感慨近日疫情升溫，許多產業都多少受到影響，「取消或延期幾場演出，說不痛，是假的。不過，健康平安才最重要。」坦言疫情讓她份外感謝每份工作，每次機會，並呼籲大家，「或許失去終將無法避免，那就好好珍惜現在，享受當下，讓每一刻都是美的，快樂的。 凡事謝恩，沒有事情是裡所當然的。」 （編輯：薛羽彤）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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