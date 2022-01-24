北車疫苗接種站下午隨到隨打 今換BNT！把握年前最後4天
本土疫情增溫，許多專家不約而同認為提高疫苗接種覆蓋率是現階段最重要任務，而台北車站疫苗接種站今（24）日到27日止，上午為1922平台預約接種時段，下午為隨到隨打，周一、三、四提供BNT疫苗第一、二劑以及追加劑，周二提供AZ疫苗第一、二劑，想要接種疫苗的民眾請把握機會。
編輯中心/綜合報導
2022-01-24 09:11:27
北車接種站今日到27日止，上午9時至12時為1922平台預約民眾接種莫德納第3劑，下午1點到晚上8點則為隨到隨打時段，施打對象為全台所有民眾，包括18歲以上從未打過疫苗要打第一劑者；或第一劑打AZ間隔8週、第一劑打莫德納、BNT、高端間隔4週，要打第二劑者；或打完兩劑疫苗間隔12週要打第三劑者，皆可到現場隨到隨打。
提供的疫苗周一、三、四為BNT，周二是AZ，而因應春節返鄉，北車接種站自28日到至2月6日將暫停服務，之後依規劃再行開設，提醒想要接種疫苗的民眾把握過年前最後四天隨到隨打的方便機會，且只要是接種第一、二劑的民眾都可以得到200元商品卡。（編輯：倪浩軒）
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