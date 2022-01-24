桃園群聚連環爆！蔡壁如喊話：政府沒鬆懈本錢

新冠肺炎本土疫情炸鍋，尤其桃園成為重災區，疫情從桃園機場向外蔓延，包括中壢區聯邦銀行、中壢區西提餐廳與大園區遠雄自貿港區都爆發群聚，其中遠雄自貿區22與23日在2天內累計100人確診。台灣民眾黨立委蔡壁如表示，Omicron傳染性極高，政府沒有鬆懈的本錢，更不該用政治考量凌駕防疫，放任民間孤軍奮戰。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-24 10:17:13｜2022-01-24 10:19:25
針對桃園疫情炸鍋，民眾黨日前到中壢街頭街訪，聽聽當地居民的擔憂，以及對市長鄭文燦防疫表現的看法。在街訪中，面對日漸擴散的疫情，有人擔憂找不到工作，有人害怕出門被傳染，更怕自己傳染給別人，寧可騎機車1小時，也不願搭火車，不少民眾都認為「 清零已經不可能了」。
民眾黨立法委員蔡壁如，疫情發展至今已經2年多，Omicron傳染性極高，但症狀卻不明顯，民眾或許會防疫疲勞，必須思考「與病毒凍存」，但政府沒有鬆懈的本錢；蔡壁如批評指揮中心指揮官陳時中防疫經常是看風向再做下一步動作，呼籲應該給民眾明確的指示，更不該用政治考量凌駕防疫，放任民間孤軍奮戰。
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