春安專案即日啟動　徐國勇下令：防搶、緝毒、掃黑

內政部長徐國勇今（24）日指示警政署，督促各警察機關針對金融機構加強巡邏勤務，並就防竊、防搶、緝毒、打詐、掃黑、緝賭等治安重點，加強宣導及查緝，妥適調整勤務作為及警力部署，維護社會治安及秩序。
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-24 09:53:08｜2022-01-24 09:53:45
今年農曆春節連假長達9天，內政部警政署規劃自即日起至2月7日止，實施「加強重要節日安全維護工作」，並以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，持續做好治安及交通工作，讓民眾安心過佳節。此外，也提醒民眾務必遵守「喝酒不開車，開車不喝酒」，安全回家最重要。
警政署也呼籲，春節期間為交通疏運高峰期，民眾可透過警察廣播電臺瞭解即時路況，避開車潮，順利往返。另外，各警察機關已對易壅塞地點、路段、時段，規劃各項疏導措施，以維護行車秩序與用路人安全，確保交通順暢，讓民眾安心返鄉過年及出遊。
警政署另指出，年關將近，警察機關有供民眾免費護鈔服務，有需求的民眾可向各地警察機關或請金融機構協助申請；此外，若春節期間出遠門，警察機關有提供「舉家外出住居安全服務」，民眾可撥打警方報案電話110或親赴當地分局或派出所，申請當地警察單位協助於住居附近適當位置設置臨時巡邏箱，以維住居安全。