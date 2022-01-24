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NBA／詹皇威少合砍57分無用　湖人逆轉失敗勝率跌落5成

▲熱火射手Duncan Robinson。（圖／美聯社／達志影像）
▲熱火射手Duncan Robinson。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-01-24 10:00:06

洛杉磯湖人近期開啟艱難的東區客場之旅，此役面對邁阿密熱火，儘管LeBron James和Russell Westbrook合砍57分，但在「阿舍哥」Duncan Robinson投進6三分射下25分，以及Jimmy Butler完成「大三元」的情況下，終場以107:113輸球，勝率再度跌落5成。

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這場比賽打得高潮迭起，湖人在末節一度落後多達23分，但他們在James和Westbrook的帶領下急起直追，熱火靠著Robinson和P.J. Tucker的兩顆重要三分球，氣勢才不致於完全被壓過。

終場前最後2分鐘Bam Adebayo因為進攻犯規而6犯離場，接著詹皇籃下投籃得手，讓雙方只剩下4分差。不過在只剩下37秒時，Avery Bradley被吹進攻犯規，下一波熱火的進攻Jimmy Butler沒投進，但Tucker搶下關鍵進攻籃板，雖然被吹走步，但比賽時間已不多，湖人反攻終究差了一點。

James這一場22投12中，神勇的拿到33分11籃板4助攻；Westbrook此役的發揮也不錯，15投9中、攻下24分，另外還有9籃板和9助攻；後衛A.Bradley得到15分。

熱火方面，Robinson投進6顆三分球，攻下全隊最高的25分，Butler得到20分12助攻10籃板，Adebayo得到14分8籃板5助攻，C.Martin板凳出發斬獲15分。

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