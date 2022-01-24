為烏俄局勢準備？拜登考慮派數千士兵 赴東歐、波羅的海
根據美國《福斯新聞》報導，有鑑於最近烏克蘭局勢緊張，美國拜登總統（Joe Biden）正考慮向東歐和波羅的海國家派遣數千名士兵，以表達北約對烏克蘭，以及與烏俄接壤的盟國的支持。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-24 10:55:10
23日在大衛營舉行的簡報會上，顧問們向拜登提出了各種選擇，以應對俄羅斯在東歐的可能行動。作為北約廣泛行動回應的一部分，拜登正在考慮向羅馬尼亞、拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞，派遣3000至5000名美軍駐守；其他北約國家也可能出兵警告俄羅斯，不要輕易試圖侵犯鄰國。
拜登同時也在考慮派遣海軍艦隊，造訪可能受到俄國威脅的北約盟國港口。
不過，目前仍沒有美方會出兵烏克蘭的消息，因為拜登先前曾表示，烏克蘭尚不是北約成員國，而且美國在去年夏天結束長達20年的阿富汗戰爭後，暫時也不願再捲入另一場衝突。
英國外交部上週六警告，情資顯示，俄羅斯計劃在烏克蘭培植傀儡政權，而烏克蘭小黨「納西黨」（Nashi），雖然在國會沒有席位，但因親俄的作風，有理由相信其領導人、同時也是烏克蘭前議員的穆拉耶夫（Yevheniy Murayev），是俄國培植的首選。
報導指出，拜登上週六會見了國安團隊，一位美國官員向《福斯新聞》透露，美方對這一事態發展「深感擔憂」。