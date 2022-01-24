疫情中逆風成長！中越經貿升溫 2021總額逾2000億美元
儘管新冠疫情重創全球經濟，但越南與中國2021年的經貿往來頻率不減反增，越南仍是中國在東協的最大貿易夥伴；此外，從中國角度來看，兩國貿易總額更是首次突破2000億美元大關。
記者李澍/綜合報導
2022-01-24 11:52:54
根據越南海關統計，2021年雙邊貿易總額達到16.58億美元，比2020年成長24.6%。在中國方面，據中國海關統計，雙邊貿易總額首次突破2000億美元大關，達到2302億美元（約新台幣6兆3771億元），較2020年增長19.7%。上述數據顯示，中國持續是越南第一大貿易夥伴、第二大出口市場，而越南持續是中國在東協的最大貿易夥伴，以及繼美國、日本、韓國、德國、澳洲後的第6大貿易夥伴。
越南駐華大使館商務參贊農德來表示，進出口數據反映的是，越中兩國在疫情障礙、復甦緩慢、越南生產鏈困難以及中國市場消費需求下降等因素之下，經貿還能保持穩定和成效。
不過，事實上，兩國在經貿上相互依賴，但競爭與紛爭仍舊不少。據越通社1月3日的報導顯示，中國先前為了將病毒清零，加強邊境管制，導致越南邊界物資壅塞，越南官方為此大為不滿並向中國抗議表示，中國的舉措對雙邊貿易造成重大損失。