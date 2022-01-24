500萬人看光!網美玩弄空服員制服 害慘空姐成性犯罪對象
南韓網紅Evelyn去年11月拍攝一支穿著空姐制服的影片搔首弄姿，點擊率突破500萬，因制服相似大韓航空衣服，大韓航空空姐發文表示，看到Evelyn的影片很不好受而提告，判決近日出爐。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-24 11:21:56
Evelyn經常拍攝穿搭影片，過程中不斷賣弄性感，頻道吸引36萬人訂閱。她去年11月以空姐制服為主題拍攝作品，先是穿著黃色內衣褲搔首弄姿，再套上淺藍色空姐制服，整體模樣與大韓航空制服不謀而合。
大韓航空空姐看到Evelyn的影片後，發文透露自己好不容易考進夢想中的航空公司，穿上制服後認知身分與形象的重要性，所以言行舉止小心謹慎、盡心為客人服務，「上傳影片的那個女生，各種戲弄我們公司，10年來我穿著公司的衣服感到自豪，為什麼要遭受這樣的玩笑？」空姐覺得Evelyn物化女性與商品，也有侵害職業人格權，讓空姐淪為性犯罪的對象，因此提告。
首爾地方法院22日透露，大韓航空所屬的3名空姐，要求Evelyn將影片轉為不公開，也不能上傳至其他平台，如果違反規定就要支付罰鍰，雙方最終達成協議和解，2人14天內可提出異議，不過Evelyn已透過律師遞交放棄異議申請。