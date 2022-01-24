北市「春節疫苗」方案曝！初四到初六加開接種BNT、高端
本土疫情持續擴大，農曆過年期間疫苗怎麼打成為民眾關注的話題，對此，台北市副市長蔡炳坤表示，北市春節疫苗接種方案拍板定案，將於年假期間2月4日～2月6日也就是初四、初五、初六三天，加開疫苗接種服務，提供民眾施打BNT和高端，詳細情況將於下午記者會說明。
編輯中心/綜合報導
2022-01-24 11:20:04
蔡炳坤表示，台北市長柯文哲曾考慮要在過年前加開，因為認為一般民眾年假期間不喜歡去醫院診所，不過據調查春節期間仍有50、60家醫院診所願意提供服務，因此台北市政府今日拍板定案，決定疫苗接種於年假期間的初四、初五、初六三天加開。
蔡炳坤指出，盤點疫苗庫存，BNT、高端疫苗都足夠，但莫德納則無法再提供預約，因此春節疫苗加開只提供BNT和高端，詳細實施情況將於下午記者會說明。（編輯：倪浩軒）
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