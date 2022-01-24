過年換鈔起跑！今年備妥6千億元　ATM也有新鈔可領

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另一位孫小姐，以前還在工作時只能利用中午時間到銀行換新鈔，而且曾一排就是半小時，今年因為退休了，所以選擇一早9點來避開人潮，但因孩子及孫子都長了，所以不用包很多紅包，今天只換了1 萬元，而且因疫情升溫，她特別戴了兩層口罩來換鈔，也稱讚台銀量體溫、實聯制等措施都做得很好。
也有民眾表示，因為包紅包的金額難拿捏，所以他紅包裡每種面額、每個顏色都會放1張，拿到的人也會比較開心。不過，往年他都是去郵局換新鈔，因今年郵局櫃員說只能換到100元、500元及1000元，其他面額要到特定地方才能領，以前他不會第一天來換，今天因有空，加上剛好今天經過台北火車站，看到附近有台銀就過來，換了100元、200元、500元、1000元、2000元。
台銀董事長呂桔誠也在換新鈔第一天，視察台銀總行營業部換新鈔的情況。他受訪時表示，今年為紓解人潮，台銀在上周就將所有ATM裝置新鈔，統計至昨晚為止，提領人次達67萬人次，提領金額有87億元，看起來已開始紓解人潮。不過，由於台灣習俗仍習慣換新鈔包紅包，即便因疫情大家出門比較小心，台銀仍會充分供應新鈔，今年已備妥近6千億元的新鈔，其中3200億元已發送至各金融機構，都可充分供應給大家，如果還不夠，央行也會充份供應，國人不用擔心，各銀行也都可以換到新鈔。
在防疫措施方面，呂桔誠說，今年防疫措施去年一樣都很嚴謹，甚至還更強化，包括舊鈔回收後會靜置14天不去動它，這部分約有1千億元，雖然對台銀可能會增加人員負擔，但願付出較高代價確保國人健康安全，而在行員防疫上，同仁也都戴上口罩、面罩及護目鏡，但因數鈔戴手套較不方便，因此換鈔櫃台行員只能不斷用酒精擦拭，中間可能會停一下，也請排隊民眾體諒，行員防疫做好，進到行裡的客人也可確保健康安全。
為便利民眾春節前兌換新鈔，今年央行也洽請台銀、土銀、合庫銀。一銀行、華銀、彰銀行、台企銀及中華郵政等8家金融機構，選定454家分行（郵局）為今年指定兌鈔地點，今日起至1月28日連續5個營業日開放換新鈔，而且7家銀行的371家指定兌鈔分行及中華郵政公司位於都會區的24家指定兌鈔郵局，都會開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。