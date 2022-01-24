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NBA／Curry熄火！勇士中鋒關鍵三分打　主場破爵士2連勝

▲勇士中鋒Kevon Looney出手投籃。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士中鋒Kevon Looney出手投籃。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-01-24 13:56:14

金州勇士今日在主場對戰猶他爵士，陣中球星Stephen Curry狀態持續低迷，全場投丟15球、只拿到13分進帳，但靠著團隊壓迫性十足的防守，以及中鋒Kevon Looney的關鍵時刻的「三分打」，讓球隊在驚滔駭浪中以94:92贏球，拿下2連勝。

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上一場絕殺之後，勇士此役面對西區強權爵士，雙方雖然都有主力球員不能打，但是上半場命中率都還送不錯，灣區靠著射手Damion Lee投進4顆三分球拿到12分，暫時以55:54領先。

第三節開打後，爵士的失誤比較多，讓勇士輕鬆靠快攻取分，分差一度被拉開到13分；不過暫停回來之後，爵士反打了一波5:0的反擊，該節打完主場軍擴大到8分的領先。

Curry這一場延續他從12月開中旬開始的大低潮，三分球一度12投僅1中，這也讓勇士末節出現進攻當機的情況，爵士利用機會打出11:0的高潮，直接反超分數，雙方也開始進入拉鋸的局面。

兩隊末節中段皆加強防守，比賽陷入一段長時間的進球荒，比賽最後2分鐘Looney成為勇士鎖定比賽的關鍵人物，他先是成功守住對方的錯位進攻，回過頭來在二波進攻中完成「三分打」，讓球隊領先到5分。雖然Bojan Bogdanovic最後的三分出手，讓主場軍嚇出一身冷汗，但隨著刷框而出，他們驚險的以2分差之差贏球。

勇士這一場能贏球，主要是防守執行出色，讓爵士整場命中率僅38%，另外也靠著對手失誤得到了20分，以此彌補了主將低迷以及進攻籃板以10:17落後的劣勢。

Curry今天打得荒腔走板，不僅進攻端20投只有5中，防守端也出現漏人失誤，最終繳出13分6助攻的不及格成績；Jordan Poole這一場攻下20分，末節有精彩表現的Andrew Wiggins得到14分，Looney得到10分6籃板，Lee得到12分。

爵士在Donovan Mitchell缺陣的情況下，進攻端顯然受到影響，Bogdanovic得到21分，Rudy Gobert斬獲12分18籃板，Rudy Gay射下16分。但兩大持球者，Jordan Clarkson和Mike Conley熄火，合季23投僅6中，種下敗因。

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