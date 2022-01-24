12星座交友王是誰？水瓶讓人又愛又恨 冠軍禮貌外貌兼具
誰是「12星座」交友王？在交友軟體上，哪個星座的交友運極強？根據主打快速交友的新一代App「BeeBar」調查，交友運最強的星座TOP 3，人氣王由「天秤座」奪得冠軍，只要有他在就超開心，超過8成的台人認為天秤座無論男女，不只在外型上有一定的水準，既漂亮又帥氣，而且談吐親切有禮貌，禮貌外貌兼具，難怪順利成為交友王。而讓人「又愛又恨」的代表則是「水瓶座」，常被認為難搞又異於常人的水瓶座，在交友市場卻不一定是壞事，容易讓人摸不著頭緒的個性，反而讓超過7成的人認為更有「驚喜」？
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-24 12:21:22
BeeBar調查「超受歡迎的星座TOP 3」，發現最強交友人氣王是「天秤座」，有高達83%的台人認為天秤座親切又有禮貌，很懂得閱讀空氣，而且無論男女都會隨時保持漂亮與帥氣，滿滿正面的評價，順利摘下人氣王冠軍！堪稱交友運最強。
搶下最受歡迎第二名寶座的則是「射手座」，射手男女們總是笑臉迎人，話題也從來不設限，常在聚會中大出風頭、成為目光焦點，獲得71%台人好印象，是愛笑又愛玩的朋友們相當推崇的對象。
第三名則是擁有57%支持的「雙子座」，他們「說走就走」的個性，非常好揪出門又能成功炒熱現場氣氛，又他在的聚會都超好玩不怕冷場，呼朋引伴的時候絕對不會被忘記。
調查同時也選出讓人「又愛又恨」的星座，挖掘大家對每個星座的普遍認知，在一般星座調查中，常被認為難搞又異於常人的水瓶座，在交友市場可不一定是壞事，他們這種容易讓人摸不著頭緒的個性，雖然讓超過75％的人坦言真的搞不懂，卻也直說「就是因為搞不懂，反而更有驚喜！」甚至期待與水瓶座有更多體驗關係，成為「又愛又恨」的星座第一名。
而以強勢和霸道出了名的「天蠍座」，不意外擄獲72％女生的心，被認為是男性理想型，覺得有天蠍座當男友很幸福。另外，擁有浪漫戀愛腦的「雙魚座」，雖然常被認為心中小劇場有夠多，但統計有65％的男性坦言，會被雙魚女的貼心溫柔給吸引。