阻斷病毒進入社區　高雄市即日起擴大旗津區篩檢

新型冠狀病毒病（COVID-19）Omicron病延燒至高雄，截至昨(23)日，高雄市與新光輪群聚有關之Covid-19案例，累積已42例。其中多數確診者與旗津區港埠輪船作業相關之維修工程作業公司行號有關，個案足跡亦因此相對較多，高雄市決定今(23)日再擴增旗津旗津福壽宮、高鼎遊艇2個篩檢站，呼籲不論居住地或工作地在旗津區的民眾，盡快至社區篩檢站篩檢。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-24 14:34:26
高雄市防疫團隊在高雄港疑似群聚事件發生時，因上船工作人員多，或兼為修船包商、或為臨時工，人員管理複雜，為即時防止病毒進入社區，因此特別請醫療團隊進駐，在1/24 09:00-22:00旗津廣濟宮、旗津福壽宮、旗津醫院、高科大旗津校區、1/24 09:00-12:00於高鼎遊艇，設立社區篩檢站，主要針對遊艇碼頭工作人員，以及有不適症狀的民眾，以阻斷病毒進入務社區
高市府衛生局表示，及早發現個案、預防傳播風險，高雄市以「擴大篩檢」策略，預先阻斷可能的下一波感染個案。社區部分，如民眾發現自己與確診個案有足跡重疊，可就近在社區篩檢站、或者23家採檢站預約採檢。
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