西洋娛樂圈也精彩！亞莉安娜成人妻 她官司勝利拿回16億
去年華語娛樂圈爆出許多重磅新聞，如鄭爽代孕、棄養風波；吳亦凡誘姦未成年少女，以及王力宏、李靚蕾的風波等，都讓人印象深刻。而其實西洋娛樂圈也同樣熱鬧，就來看看2021年西洋娛樂圈3個重要事件吧。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-03 08:00:00
「西洋天后」亞莉安娜（Ariana Grande）於去年5月結婚，嫁給了豪宅經紀人，正式升格人妻，她在IG貼出多張婚禮現場照與婚紗照，沒有特別寫內文，只提到：「5.15.21」，記錄與道爾頓戈梅茲是在5月15日完成人生大事，照片中，亞莉安娜穿著大露背的性感婚紗，開衩一路開到腰間，道爾頓戈梅茲抱著亞莉安娜熱吻，藏不住小倆口的濃情蜜意。
有喜事當然就有分手消息，有「全民男友」之稱的加拿大創作男神（Shawn Mendes）和拉丁小天后卡蜜拉（Camila Cabello）在去年11月時，宣告和平分手，兩人是多年好友，直到合作拍攝《Señorita》MV後才升格成情侶，去年7月時兩人開心慶祝交往2年，最後卻以分手告終，讓許多粉絲震驚不已。
而去年最引人注意的就是「美國天后」小甜甜布蘭妮與爸爸傑米斯皮爾對簿公堂一事，她指控受到父親長達13年的精神虐待，父親甚至還強迫她裝避孕器，阻止她懷孕、生子，雙方不斷在法庭上交戰，直到去年11月，洛杉磯法院終於正式宣布她脫離父親監管，並從爸爸手上奪回自己掙來的16億台幣資產。