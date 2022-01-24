沒挺汪小菲新歡！張蘭首度表態　支持兒子復合大S

汪小菲和大S去年底結束11年婚姻，讓粉絲非常惋惜，男方還火速傳出與25歲新歡張穎穎同居，甚至和母親張蘭同遊泰山，獲得家長認可，被網友批評張蘭掩護「小三」，讓張穎穎可望有機會扶正。不過，事情又出現反轉，張蘭近日在社群平台上傳影片稱讚兒子優秀，還點讚支持「大汪復合」的言論，首度表態贊成兒子復婚。





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▲張蘭拍攝影片稱讚兒子汪小菲1年開了17家店。（圖／翻攝張蘭抖音）

▲張蘭透露自己生病，要靠吃藥、咖啡提神，努力替兒子的「麻六記」推廣商品。（圖／翻攝張蘭抖音）

汪小菲去年底緋聞鬧得沸沸揚揚，但他選擇冷處理，不承認亦不否認新戀情，新歡張穎穎也保持沉默，向來有話直說的張蘭，難得沒有正面回應張穎穎身分，還怒懟網友「她是你媽」，三方都選擇沉默，讓外界霧裡看花。





張蘭23日在抖音曬出多段影片，標題為「給汪小菲同學點個讚！」大力稱讚兒子汪小菲是自己的驕傲，能在短短一年時間，成功開業17家「麻六記」餐廳，從選址、合同、簽約、裝修、施工、設計等親力親為，明年還會給大家更多驚喜。她也透露自己生病，每天都要靠吃藥、喝咖啡提神，不斷開直播宣傳自家產品，可說是賣老命護獨子。





▲張蘭按讚支持汪小菲和大S復合評論。（圖／翻攝張蘭抖音）

▲網友認為汪小菲不是媽寶男，獲得張蘭按讚。（圖／翻攝張蘭抖音）

不過，網友的評論更精彩，有粉絲讚美汪小菲不是媽寶男，「這些年母子互相扶持互相依靠，不容易，是惺惺相惜。兒子很懂孝順，不是應該的嗎？孝順就是媽寶嗎？」、「哪有媽寶男還對媳婦那麼好呀！」都獲得張蘭按讚認可，此外，有粉絲認為「汪小菲和大S和好吧，我們真的很捨不得大S，雖然她之前很作，但是也要多看她的優點」，也獲得張蘭點讚，這也是大汪離婚2個月來，她首度對兒子婚姻表態。





前陣子，汪小菲接受陸媒採訪時也提到，兩個孩子還不知道父母離婚的事，未來不知道怎麼跟兒女說明。他吐露疫情關係，讓夫妻倆分隔兩地，很難見上一面，應是導致離婚的重要關鍵，粉絲認為，若未來疫情退散，大汪可能還有機會復合。



