嫁百億富商淡出6年 熊黛林吐豪門婚心聲：閒到迷失自我
大陸女星熊黛林曾和天王郭富城相戀7年，最後無疾而終。2016年她嫁給百億富豪郭可頌，婚後育有一對雙胞胎女兒，並淡出螢光幕鮮少有作品，近日她受訪時談到這幾年的豪門生活，坦言「我閒到好像迷失自我了」。
娛樂中心/綜合報導
2022-01-24 12:03:58
熊黛林近日回歸拍攝電視劇《家族榮耀》，在劇中扮演富家少奶奶，訪問時提到劇中生活與現實生活是否一樣，她笑說這種天天喝下午茶、跑趴的場景，大概只能在電視或八卦雜誌上看到，「沒有真實的去體驗」。聊到回歸拍戲的動機，熊黛林這幾年重心放在家庭，坦言自己一直都很喜歡拍戲，很想出來挑戰很多角色，「很想找回自己，找回自己的事業」，熊黛林無法接受長期在家待著，「我閒著真的閒到，覺得好像迷失自我一樣」，天天在家陪女兒帶她們上學，日復一日，她覺得自己真的該回歸社會了。
許多家世顯赫的夫家不喜歡媳婦、妻子拋頭露面，對此熊黛林表示，老公很支持她出來演戲，也成為了自己的粉絲，「妳放心的去拍戲吧！妳不在的時候我會照顧2個寶寶的」夫妻倆好感情令人稱羨。體驗了全職媽媽跟演員，兩種不同身分，熊黛林說演戲是一種放鬆，可以藉著角色發洩，「當媽媽真的比較辛苦」。（編輯：薛羽彤）