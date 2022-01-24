飼主帶貓外出！主子發現來到醫院 滿臉驚訝：你陰我？
什麼叫做「目瞪口呆」？看貓咪這表情就知道了！日本一名飼主養了一隻虎斑貓，這天牠與奴才一起出門，沒想到被拍到一張超級驚訝的「表情」，而網友得知背後原因全笑說：「主子被出賣了」！
編輯中心/綜合報導
2022-01-24 12:06:05
推主@_zrsn這天分享了愛貓的照片，只見這隻平時在家淡定的虎斑貓，發現自己被奴才帶到某目的地時，竟然瞪大雙眼微微張嘴，露出一整排可愛的小牙齒，一臉不可置信又驚訝地看著飼主，原來牠來到了動物醫院，一嗅到「不太對勁」的氣味時，馬上認出這是既討厭又害怕的地方，因此才一臉驚訝的模樣，彷彿在對推主表示：「你怎麼可以陰我帶我來醫院？」
推主也表示，虎斑貓目前3歲左右，當牠1、2個月大時被發現在停車場附近遊蕩，推主的母親見到後將牠帶回家，發現牠眼睛受到感染，雖然已經長大但是眼睛已有慢性疾病，經常需要到醫院回診。這天抵達醫院時還沒下車，虎斑貓就發現苗頭不對在車內開始哇哇叫，才讓奴才拍到這一張搞笑的畫面！
推主事後將照片分享在推特上，並以貓咪的口吻寫下：「這是我到醫院時的臉」，沒想到在短短一星期內就吸引超過16萬人次按讚分享，許多網友都忍不住笑說：「這表情太搞笑了」、「臭奴才陰我？」、「奴才…你居然背叛朕！知道背叛朕的後果嗎？」、「貓：欸，不是說要去漁港嗎？！怎麼來這裡？」、「喵：慘，中計惹」、「表情說明了一切」。（編輯：陳珮瑜）