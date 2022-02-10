竊占國土6／黃國昌：地方勢力勾結　黑白道幫砂石業撐腰

我是廣告 請繼續往下閱讀
「大漢溪以前有很多鵝卵石，縫隙可以讓很多生物躲藏，小時候溪裡面都還有螃蟹、香魚，生態豐富，但國民黨政府來台後，卻開放特地人士盜採砂石，還把有毒垃圾、電鍍污泥直接挖洞填在裡面。大漢溪是新北與北桃園地區的飲用水來源，如果水源遭受污染，大家的健康安全，都會受到傷害。」
於是他不斷蒐集資料，找媒體爆料，甚至還直接對縣市長提告，不只是針對國民黨政府，即使是民進黨籍的前台北縣長蘇貞昌、現任桃園市長鄭文燦，他都不假辭色大力抨擊。
「我就告過蘇貞昌啊，當時從三峽到土城、板橋，大漢溪沿岸都有盜採砂石、回填垃圾，蘇貞昌就一直逃避，包庇非法業者，鄭文燦也是，跟國民黨的縣市長有什麼兩樣嗎？他們高票當選縣市長，受選民之託，但是有好好把關嗎？」
台灣開放民主後，地方出現黑金派系，砂石產業鏈也伴隨而生。除了北部地區外，中部海線經營砂石業知名人物，當屬前立委顏清標家族。前立委黃國昌也曾踢爆，高雄市前市長韓國瑜妻子李佳芬家族，在雲林利用特權盜採砂石，長期非法占用國有土地。
至於民進黨執政的屏東縣，根據國有財產署的「砂石場占用國有非公用土地清冊」，全縣有23處、224筆土地遭占用，面積超過48公頃，是全國占用情況最嚴重的縣市。縣議員吳良慶2019年在縣政總質詢時自爆，自己就是從事砂石業，且地方工程的潛規則，就是要「分利」給議長。不過議長周典論立刻發聲明駁斥。
黃國昌說，土方的生意，不管是砂石的盜採，或是事後傾倒廢土，利潤都相當高，而能不能順利進行這種非法生意，跟地方執法機關的態度有關，也因此全台灣從北到南，跟土方利益有關的產業，背後一定都會有政治人物的身影，特別是地方的議員，暗中協助干涉、關說，當然另一方面也會有幫派份子、犯罪組織介入，威脅恐嚇。
林長茂也直言，這麼多砂石業弊案，背後都是黑白兩道勾結、包庇，「邪惡的人 如此膽大妄為，沒有白道包庇，不可能存在！」他也遇過黑道，在他開完爆料記者會後，拿著金屬球棒在家門口堵他。他見多了黑道威脅，現在習以為常，「不要理他們就好，他們不敢真的動手。」
近年來，隨著公民意識抬頭，非法砂石業者在雙北地區慢慢消失，林長茂開玩笑說，因為都挖光了啊。不過他也承認，雙北地區有媒體與環團嚴厲監督，盜採砂石情況確實已有改善。但出了雙北，民眾依舊鄉愿，多一事不如少一事，「如果大家都這樣，是要怎麼給下一代健康安全的生態環境？」
黃國昌也說，要遏止非法業者盜採砂石、破壞環境，公民社會的意識要覺醒，透過有效監督讓政治人物與違法業者、犯罪組織劃清界線，也不敢再去幫忙干預司法，檢調單位才能嚴格執法，對公民來說，最重要的就是要透過選票，跟這類的政治人物說不。
除了公民社會之外，黃國昌說，他也期待可以有更多媒體願意揭發弊端。「中南部縣市的砂石利益，跟地方勢力結合太深，尤其背後若又有黑道勢力，很多人都敢怒不敢言，但若媒體願意更關心，政治人物就不敢在違法業者背後撐腰，這些見不得光的事慢慢絕跡，相信台灣的生態環境與民主政治，都會越來越好。」