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竊占國土6／黃國昌：地方勢力勾結　黑白道幫砂石業撐腰

▲時代力量前主席黃國昌曾在2018年地方公職人員選舉中，率領時力斬獲16席議員，現在時力陷入低潮，外界也關注他是否會回鍋黨主席。(圖/記者呂炯昌攝)
▲時代力量前主席黃國昌曾在2018年地方公職人員選舉中，率領時力斬獲16席議員，現在時力陷入低潮，外界也關注他是否會回鍋黨主席。(圖/記者呂炯昌攝)

何哲欣／專題報導

2022-02-10 12:21:06｜2022-02-10 12:35:02

去年12月中旬某日午後，天空下著毛毛細雨，環團人士林長茂到大漢溪上游的中庄調整池畔，看見溪水不似平日清澈，不只混雜土色，還不斷冒著泡泡。他致電石門水庫管理局的一名科長詢問，科長回他，水庫並未放水。他直覺，水庫沒放水，溪水濁度卻會升高，一定是某處非法砂石業者趁夜偷排污水，立刻準備蒐證。

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這幾年，嚴格監督砂石業者與大漢溪的水質，已成了林長茂的日常。他是綠色陣線協會常務理事，長期反核、關心生態，而他最在意的，就是他口中的母親之河：大漢溪。

「大漢溪以前有很多鵝卵石，縫隙可以讓很多生物躲藏，小時候溪裡面都還有螃蟹、香魚，生態豐富，但國民黨政府來台後，卻開放特地人士盜採砂石，還把有毒垃圾、電鍍污泥直接挖洞填在裡面。大漢溪是新北與北桃園地區的飲用水來源，如果水源遭受污染，大家的健康安全，都會受到傷害。」

於是他不斷蒐集資料，找媒體爆料，甚至還直接對縣市長提告，不只是針對國民黨政府，即使是民進黨籍的前台北縣長蘇貞昌、現任桃園市長鄭文燦，他都不假辭色大力抨擊。

「我就告過蘇貞昌啊，當時從三峽到土城、板橋，大漢溪沿岸都有盜採砂石、回填垃圾，蘇貞昌就一直逃避，包庇非法業者，鄭文燦也是，跟國民黨的縣市長有什麼兩樣嗎？他們高票當選縣市長，受選民之託，但是有好好把關嗎？」

台灣開放民主後，地方出現黑金派系，砂石產業鏈也伴隨而生。除了北部地區外，中部海線經營砂石業知名人物，當屬前立委顏清標家族。前立委黃國昌也曾踢爆，高雄市前市長韓國瑜妻子李佳芬家族，在雲林利用特權盜採砂石，長期非法占用國有土地。

至於民進黨執政的屏東縣，根據國有財產署的「砂石場占用國有非公用土地清冊」，全縣有23處、224筆土地遭占用，面積超過48公頃，是全國占用情況最嚴重的縣市。縣議員吳良慶2019年在縣政總質詢時自爆，自己就是從事砂石業，且地方工程的潛規則，就是要「分利」給議長。不過議長周典論立刻發聲明駁斥。

黃國昌說，土方的生意，不管是砂石的盜採，或是事後傾倒廢土，利潤都相當高，而能不能順利進行這種非法生意，跟地方執法機關的態度有關，也因此全台灣從北到南，跟土方利益有關的產業，背後一定都會有政治人物的身影，特別是地方的議員，暗中協助干涉、關說，當然另一方面也會有幫派份子、犯罪組織介入，威脅恐嚇。

林長茂也直言，這麼多砂石業弊案，背後都是黑白兩道勾結、包庇，「邪惡的人 如此膽大妄為，沒有白道包庇，不可能存在！」他也遇過黑道，在他開完爆料記者會後，拿著金屬球棒在家門口堵他。他見多了黑道威脅，現在習以為常，「不要理他們就好，他們不敢真的動手。」

近年來，隨著公民意識抬頭，非法砂石業者在雙北地區慢慢消失，林長茂開玩笑說，因為都挖光了啊。不過他也承認，雙北地區有媒體與環團嚴厲監督，盜採砂石情況確實已有改善。但出了雙北，民眾依舊鄉愿，多一事不如少一事，「如果大家都這樣，是要怎麼給下一代健康安全的生態環境？」

黃國昌也說，要遏止非法業者盜採砂石、破壞環境，公民社會的意識要覺醒，透過有效監督讓政治人物與違法業者、犯罪組織劃清界線，也不敢再去幫忙干預司法，檢調單位才能嚴格執法，對公民來說，最重要的就是要透過選票，跟這類的政治人物說不。

除了公民社會之外，黃國昌說，他也期待可以有更多媒體願意揭發弊端。「中南部縣市的砂石利益，跟地方勢力結合太深，尤其背後若又有黑道勢力，很多人都敢怒不敢言，但若媒體願意更關心，政治人物就不敢在違法業者背後撐腰，這些見不得光的事慢慢絕跡，相信台灣的生態環境與民主政治，都會越來越好。」

▲ 砂石產業鏈示意圖。
▲ 砂石產業鏈示意圖。

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