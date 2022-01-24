移民署邀新住民手作虎年春聯！辦講座曝婚姻經營秘訣

《四方報》報導，農曆新年將至，移民署北區事務大隊台北市服務站日前舉行「新住民家庭教育暨法令宣導」課程，邀請新住民姊妹惠熙靜擔任講師，分享與先生相知相戀進而組織家庭的溫馨小故事，當日活動也安排一起共同手作虎年不織布春聯吊飾，並貼上象徵性大吉大利的橘子、好彩頭的白蘿蔔做為點綴，現場洋溢濃濃新年喜慶味。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-24 12:24:03
來自大陸陝西的新住民惠熙靜表示，當初在航空公司擔任空姐時，與先生一見鍾情隨即閃婚，為了愛情義無反顧地拋下一切來到台灣，沒想到卻是從頭開始適應，陝西氣候缺水乾燥，但臺灣比較潮溼，環境恰恰相反，必須自我調整。現在惠熙靜與先生婚姻幸福，已邁入20年，育有兩個兒子，在兒子出生上學後，熙靜會到學校擔任愛心媽媽及志工服務，等兒子長大成人後，熙靜開始於2010年加入電視WTO姊妹會，熙靜的臺風穩健又能言善道，屢獲觀眾一致的好評，目前已是節目固定班底。
惠熙靜坦言世上沒有婆媳問題，只有如何處理議題。有一次在跟婆婆吵架時，婆婆一時沒站穩，她下意識扶了婆婆一把，頓時有了領悟：「事情一定要爭到有是非對錯嗎？」認為媳婦不必一昧與婆婆頂嘴爭吵，順從也是解決之道，現在婆婆上醫院看病，不找丈夫，而是找她陪醫，一時的轉念獲得更多幸福。她表示除了透過電視節目分享自身經驗、學習各國文化差異之外，也鼓勵更多姊妹可以透過學校、親友或參觀各類多元文化活動，都能得到各類的生命解答。
移民署北區事務大隊台北市服務站蘇主任慧雯也在課程中向新住民提醒，因應春節連假，除了做好防疫保護自己和家人之外，持續加強防範非洲豬瘟也是相當重要的議題，呼籲大家切勿攜帶國外肉類產品或肉製品來臺，若收到不明包裹拆封前請錄影存證並小心拆封，若確認為動植物產品請勿自行丟棄，應通報防檢局或動保處，避免違規輸入肉品而面臨刑責，最高可處七年有期徒刑或併科罰金新臺幣300萬元。最後，透過這次手作春聯吊飾活動，讓新住民體驗臺灣農曆新年傳統習俗，共同歡慶新年佳節，期望來年虎虎生風、福氣滿滿。