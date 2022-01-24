不斷更新／疫情升溫！年節活動取消情形　各縣市一次看

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基隆市政府宣布，寒假期間課業輔導，及各類校內社團活動，鼓勵學校改採線上辦理或暫停、延期；校外教學或非必要的活動建議延期。各校辦理各類活動會視疫情狀況滾動式修正。
●台北市：
中小學及幼兒園寒假課輔、社團活動等暫停。
台北霞海城隍廟取消除夕發紅包，每年初五都有發錢母傳統的松山霞海城隍廟，也在討論今年是否發錢母。台北市長柯文哲今年是否會到宮廟發放發財金也未定。不過保安宮抽國運籤、龍山寺鑽燈腳、指南宮參拜等活動仍照常。
而內政部日前宣布，春節期間宗教場所參拜人員禁止飲食，因此台北市梘頭福德祠，原定於2月14日上午，舉行吃湯圓福食活動，活動目前已取消。
●新北市：
新北市長侯友宜表示，目前新北市的福袋發放活動已經取消，但其他市政行程、活動仍會視疫情變化調整，新北市疫情仍全力防守中，希望大家都能平安過年。
另外，新北市立圖書館總館及29區分館，農曆春節期間從1月31日（除夕）至2月3日（初三）休館，2月4日、5日彈性調整開放時間至下午5點。
●桃園縣市：
為配合防疫措施，桃園市政府文化局本月11日宣布，15、16日舉辦的眷村文化節表演活動、小旅行均取消或延期辦理；另外， 市府勞動局就業職訓服務處，於今年農曆春節前各項徵才、就促研習活動，配合防疫改採延期或取消辦理，並持續落實實聯制、全程戴口罩及人流管制等防疫措施。
另外，走春祈福及元宵節動態活動，包括走春祈福、發放福袋、搶頭香等動態活動都停止，只保留靜態活動。傳統的元宵節大型活動，如桃園燈會、楊梅的提燈踩街、龍潭的迎財神等大型動態活動也都停止；春節至元宵節期間，各人民團體、老人會及社區發展協會等活動，一律展延至元宵節之後，視疫情狀況評估是否恢復。
●新竹縣市：
疫情升溫，新竹市長林智堅也宣布，原訂於21日舉行「新竹過好年」活動開幕延後辦理，並調整相關防疫措施。
林智堅表示，在本市不管是公立或私立的運動中心裡面的游泳池及附屬設施，包括SPA或者是蒸氣室，或是兒童戲水區，都暫停開放。另外，市府還有所屬機關，包括學校，在歲末年終尾牙的聚餐或年終活動都取消。另外，過年期間走春拜廟發紅包行程也取消。
●苗栗縣市：
苗栗於2月9日在玉清宮舉辦的「祥龍點睛」活動，市長邱鎮軍表示，將依中央規定辦理，並依疫情隨時滾動檢討。
●台中市：
台中大甲鎮瀾宮於過年搶頭香、發小紅包的活動，為防疫已全數取消，後續的活動也會隨時按照疫情指揮中心的指示，再進行調整變動，若有其他相關消息，也會再行公告。
●彰化縣市：
彰化市長、南瑤宮管理人林世賢宣布，今年除夕夜路跑迎頭香取消；鹿港天后宮主委張偉東也表示，取消除夕夜吃平安圓，即日起暫不提供筊杯、籤筒，信眾入廟參拜除了戴口罩、量體溫、實聯制，建議停留時間以30分鐘為限。
●南投縣市：
南投縣竹山鎮紫南宮「發錢母」傳統取消，連同正月16日發料理包活動也取消。
●雲林縣市：
雲林縣府表示，為配合中央防疫規定，避免人潮群聚，即日起強制規範所有民選公職人員，及縣府公職人員等，暫停跑攤行程及公共集會活動，並取消新春發福袋、繞境活動及搶頭香儀式。另外，縣長張麗善預定新春期間，至各寺廟發放福袋活動取消，改由廟方人員放至廟內，供民眾自由索取。
而北港朝天宮，除夕夜取消發放福袋，往例舉行元宵節遶境活動取消。
●嘉義縣市：
考量防疫優先，嘉義市府宣布取消春節發送紅包活動。嘉義市長黃敏惠表示，因COVID-19疫情升溫，且嘉義市是人口密度第2高的城市，避免群聚，取消春節赴廟宇發送紅包活動。
另外，因應本月24日起，國中小寒假育樂營登場，嘉義市教育處表示，育樂營、寒假輔導及課後照顧等活動，暫時不會停辦，倘家長對於學校辦理集會活動，有群聚風險疑慮，可自行決定小孩參加與否，取消參加者亦得向主辦學校辦理退費事宜。
●台南市：
台南祀典大天后宮，宣布今年取消搶頭香，謹訂於1月31日（除夕）晚間11點整開廟門，屆時將發送7500份虎年限量蝴蝶蘭造型御守；鹿耳門天后宮暫定除夕夜發送媽祖「歲錢」如常舉辦，但呼籲民眾入廟參拜，務必落實防疫措施，廟方也將視疫情變化，隨時在官方臉書更新活動訊息。
●高雄市：
高雄市長陳其邁宣布，台灣燈會2月1日開幕活動取消，避免大型集會，造成疫情蔓延。
●屏東縣市：
屏東市玉皇宮平安粥及萬壽麵發放活動，隨著國內疫情升溫，廟方考量防疫安全，今年春節決定停發；但春節期間，玉皇宮仍開放民眾入廟參拜及補運、點燈。
●宜蘭縣市：
宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店，出現確診者個案，縣長林姿妙表示，為避免群聚造成防疫破口，歡樂宜蘭年系列活動取消辦理。另外，為協助家長們能夠安心工作，公立學校附設幼兒園、鄉鎮市立幼兒園及非營利幼兒園，將照常辦理課後留園服務，也呼籲各幼兒園務必落實防疫。
●台東縣市：
本土疫情未歇，台東炸寒單活動取消，主辦廟宇「玄武堂」表示，不希望辦活動造成疫情破口，因此遵循中央防疫規定辦理。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。