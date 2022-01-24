移工大遊行吸引數百人參與 勞團：符合防疫、清查名單中
《四方報》報導，亞旭電腦公司傳出移工宿舍疫情，由於台灣移工聯盟（MENT）1月16日才組織大遊行，吸引約200人參與，其中多為移工朋友，是否有染疫移工參與遊行引發各界關注。對此，主辦方台灣移工聯盟表示，活動全程遵照防疫規定，目前也正針對清單做內部清查。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-24 13:08:21
2年一度的移工大遊行於1月16日舉行，勞團主要訴求為「自由轉換雇主」，控訴《就業服務法》第53條第4項明訂移工無法轉換雇主的規定，以及去年勞動部進一步限縮移工跨行業轉換的權利，讓勞動條件原就低落的看護移工更難轉職廠工尋求更好的勞動條件，往往被迫待在剝削的勞動環境中或選擇逃跑，處境弱勢宛如「當代奴工」。本次遊行吸引約200名移工參與，勞團當天一早在台北車站西一門外集合，並一路遊行至民進黨黨部及勞動部前表達訴求。
由於確診移工是1月9日前往西提用餐，且未進行實聯制導致疫調延遲，估計傳播期間至少1周至10天左右，期間就與移工大遊行重疊，引發外界擔憂。對此，台灣移工聯盟表示，遊行活動當天都遵守指揮中心防疫規定，要求出席者掃實聯制並配戴口罩，此外，由於遊行訴求以看護工權益為主，因此出席者多為家庭看護工，廠工較少，又以新竹包車上來較多，桃園地區較少。不過，聯盟也坦言，遊行過程中如有人中途加入也無法掌握到，目前已經在做內部清查。
台灣國際勞工協會（TIWA）也透過臉書轉知相關防疫資訊，並呼籲移工進入商家前確實執行實聯制。協會表示，「防疫不分本外，我們呼籲所有在這塊土地上工作、生活的人們，重新上緊發條，積極遵守防疫措施，進入商家前請確實執行實聯制。我們也希望疫情升高的時刻，不再總是將矛頭指向個別染疫者，而是積極尋求補救及尋求解決之道」。