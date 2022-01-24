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3P命案撥雲見日 「crime scene犯罪現場」真實上演

▲鑑識人員於刑案現場採証（情境照，台中市警察局）
▲鑑識人員於刑案現場採証（情境照，台中市警察局）

記者鄧力軍/台中報導

2022-01-24 16:54:50｜2022-01-24 17:14:03

台中市警察局第二分局去年偵辦1件陝西路汽車旅館陳屍案，案情如電影情節「crime scene犯罪現場」，原本以為只是一件單純的「3P」酒後猝死案，偵查隊鑑識人員卻從陳屍現場的一支摔壞的手機發現另有隱情，再從死者體內含有不合常理的安眠藥量，揭開竟是一起網路約炮下藥強盜，不慎致死的命案；後續偵辦終使冤情撥雲見日，兇手繩之以法，鑑識人員功不可沒。

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▲台中市警局「刑事鑑識中心實驗室」為中部唯一國際雙認證刑事DNA實驗室（圖/台中市警察局）
▲台中市警局「刑事鑑識中心實驗室」為中部唯一國際雙認證刑事DNA實驗室（圖/台中市警察局）
刑案現場勘察、蒐集證據是奠定案件的基石，案發現場則是證據的寶庫。這也就是為什麼重大刑案發生後，警方要立即拉上封鎖線，保全現場，禁止無關人員進入，更要由專業的鑑識人員，攜帶相關器材或設備，在現場縝密的採證，從蛛絲馬跡中開展，尋求真相。


去（110）年6月12日，林姓男子陳屍台中北區汽旅房間，他下半身赤裸，一旁還有啤酒瓶、使用過的保險套；警方調閱監視器畫面，發現林男深夜開車搭載兩名女子投宿汽旅，兩名女子卻早一步叫Uber離開。警方原以為可能只是單純的「3P」性交猝死案件，但鑑識人員現場採証時不放過任何絲馬跡，在房間床底發現一支死者的手機，而且手機已破裂不堪使用。鑑識人員研判案情不單純，質疑死者手機既然壞了，為還要帶著?又為何要藏在床底下？立即調取手機通聯，並以車追人。


鑑識人員另從死者體內血液採樣送驗，發現含有不尋常的安眠藥成份，令鑑識人員起疑的是，死者體內的安眠藥量超乎常情！案情至此更導往遭下藥致死的方向。而偵查隊火速的以車追人，很快就逮到一對「同性結婚」的陳姓（22歲）、江姓（25歲）2名女子。


在鑑識証物及偵訊技巧之下，江女坦承罹患失眠、憂鬱症，多次到身心診所看診，取得「服爾眠」、「腦樂靜」等鎮靜安眠藥物；陳女則在火鍋店工作。兩人供稱因疫情影響收入銳減，陳女於是上交友網站搭訕男網友，性暗示可「3P」，邀對方到摩鐵喝酒、聊天，趁機將安眠藥物摻進啤酒迷昏對方，洗劫財物。之前已成功犯下6案，第7案卻下藥太重鬧出人命；由於認為死者手機內會留有通話紀錄，為了躲避警方追查，所以摔壞死者手機並藏置在床底下。


台中地院已於20日依強盜致死等罪分別重判兩人17年徒刑。全案若在犯罪現場沒有仔細蒐証，並對摔壞的手機的起疑，及對死者體內藥物成份含量仔細採蒐分析，真相恐怕就此不見天日；全案迅速偵破，鑑識人員功不可沒。
 

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