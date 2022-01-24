自爆開車聽到藍白合 「學姊」黃瀞瑩：險把油門當煞車踩
2022年地方縣市首長與議員選戰在即，由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，對於台北市長及市議員選戰更加投入。過去擔任市府副發言人的「學姊」黃瀞瑩，除了日前辭去副發言人一職外，也已經向市府遞出辭呈，規劃在年後正式離開副市長黃珊珊辦公室。而黃瀞瑩今（24）日上午也接受廣播媒體專訪，被問到北市前市長郝龍斌日前拋出「藍白合」議題，黃瀞瑩也自爆聽到當下正在開車，嚇了一跳「差點煞車油門踩錯」。
記者丁上程／台北報導
2022-01-24 13:22:37
針對近日討論熱烈的「藍白合」議題，黃瀞瑩認為民眾黨應該要走出屬於自己的路，尤其2022這一仗，民眾黨的參選人在地方實打實戰、近距離肉搏，要交出漂亮的成績單，2024才會更順利。黃瀞瑩也直言，國民黨如果對這場選戰有信心，現在選舉還有10個月，怎麼會現在就公開去喊藍白合，如果候選人夠強大、能讓民眾有信心，就不該現在說這件事。
黃瀞瑩強調，一直有人放藍白合的消息跟風聲，可能兩黨都有在做一些事情，對民進黨來說，把民眾黨打成小藍，將國民黨跟民眾黨連結在一起，兩個一起打、讓藍白兩黨都掉，結果民進黨漁翁得利。黃瀞瑩也分析，在議題、政策方面未來若有契機，民眾黨可以跟國民黨或其他小黨一起組成在野大聯盟；但選舉部分，「民眾黨應要開創一張自己的成績單」。
至於民眾黨台北市議員選戰，副市長黃珊珊是否是最適合的母雞？對此黃瀞瑩直言，黃珊珊有非常充足的行政經驗，防疫過程大家也看到她指揮調動的能力，也非常適合當母雞。對於黃珊珊參選的黨籍問題，黃靜瑩指出台北是一個非藍非綠的選區，「市民不會因為一個政黨標誌或LOGO而投給誰」，人選是最重要的，黨籍應不是主要的問題。