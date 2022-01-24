「木頭人娃娃」現身田中窯 賞花捏陶嚐美食新春暢遊

又是蜀葵花盛開季節！蜀葵花是百花界巨人，一株株長得比人還高，花朵姹紫嫣紅煞是美麗。尤以彰化田中窯創意園區，2萬多株蜀葵花，隨著暖春恣意怒放，紅、粉、紫、白爭奇鬥艷，漫步繽紛花海超浪漫。特別的是，韓國神劇「魷魚遊戲」中的靈魂人物123木頭人娃娃，竟然現身田中窯，吸引大批遊客朝聖搶拍，人氣超級旺。





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▲「田中窯」一年一會蜀葵花藝術節登場，逾二萬株怒放花朵與你美麗相會。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.24)

田中窯創意園區位於彰化縣田中鎮，由知名陶藝家葉志誠創立。葉志誠從小熱愛玩泥巴，30多年來孜孜不倦創作，也致力推動陶藝培育下一代。他說，種子要在田裡才能發芽，『田中窯』就是他栽培種子的園地，也為田中小鎮帶來藝術風情，在彰化縣府文化局支持下，獲選「台灣工藝之家」。





▲春節年假走一趟田中窯，賞花捏陶嘗美食，親子一起體驗田園樂，是春遊首選。（圖／ 記者金武鳳攝，2022.1.24)

葉志成表示，多年前，夫妻倆基於打造觀光窯廠念頭，選擇在田中鄉野遍植蜀葵花，打造秘密花園，為田中窯注入新元素，沒想到美夢成真，每年一月到四月花季，百花怒放的壯觀花海，讓人驚艷。為此七年前，葉志成開始推動「蜀葵花藝術節」，將陶藝與花藝結合，遊客既能漫步花海，又能捏陶賞玩陶藝創作，成了讓人期待「一年一會」美麗花期，田中窯也因此聲名大噪。





今年「蜀葵花藝術節」於20日登場。葉志成表示，暖春讓蜀葵花恣意怒放，串串奼紫嫣紅花朵開得更壯觀，每每惹得遊客驚呼連連。尤其乍看矗立田梗旁的「嬌客」─韓劇「魷魚遊戲」中123木頭人娃娃時，歡樂驚喜聲更像炸了鍋。現身田中窯的木頭人娃娃，高約4公尺，是葉志成採用保麗龍材質創作的「公仔」。葉志成表示，他並未全然「抄襲」劇中造型，而是藉由神劇觸動發想，讓木頭娃娃穿著台灣學生白衣藍裙，勾起遊客童年回憶。





▲田中窯提供農村風味餐，有古早味的桶仔雞、咖哩豬排及咖哩雞腿飯，以及窯烤麵包、披薩，鬆餅等，飯後來杯香醇濃郁咖啡，幸福滿滿。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.24)）

探訪田中窯賞花拍照外，別忘了細細玩賞葉志誠陶藝作品。他的作品多樣化，從小小茶杯到大型陶器都是創作題材，可說將藝術融入生活中。那組「那一年我們一起上小學」景觀陶藝，用陶土重現小學生上課景象，活靈活現，是遊客拍照打卡熱點。遊客若是技癢，可以現場體驗拉坏創作樂趣。





▲走一趟田中窯，賞花捏陶外， 業主收藏的老文物很能勾起思古幽情。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.24)