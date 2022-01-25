視察111處移工宿舍　中市清消移工聚集熱點

我是廣告 請繼續往下閱讀
環保局說明，農曆春節假期即將到來，市府將配合疫情變化滾動式加強清消頻率，包含賣場、市場、夜市、商圈、學校、觀光景點及交通場站等人潮聚集場所的公共環境，並強化欄杆、扶手、座椅等手部易碰觸的地方消毒。
環保局長陳宏益呼籲，近期的本土確診個案仍以群聚感染為主，請市民朋友務必確實戴好口罩及落實相關防疫措施，也別忘了採行「5055消毒法」，每天以一般市售漂白水（5%次氯酸納）稀釋50倍（濃度約為0.1%或1,000 ppm）自製簡易消毒水，並將抹布浸泡5分鐘，每5小時擦拭1次，可讓室內空間常碰觸的物體表面達到良好消毒效果。
陳局長表示，戶外公共場所環境清消交給防疫消毒大隊，居家室內環境消毒請市民務必做好做滿，斷絕病毒傳播污染風險，出入公共場所也務必戴口罩、配合量體溫、消毒雙手、實聯制等，透過公私合作、為愛防疫、內外夾攻病毒，共同守護家園。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。