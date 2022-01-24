搶當台積電股東！家樂福線上福袋990份 今早10分鐘完售
農曆新年重頭大戲就是各家通路販售的福袋了，今年抽汽車已經不稀奇，量販業者家樂福玩出新高度，今年福袋頭獎竟然是抽台積電股票，讓你新年度有機會直接成為「護國神山」的股東，果然這個獎項一出來就引發熱議，今（24）日上午11時家樂福開放線上預購，短短10分鐘內、990份線上購物限量福袋就被搶光光，手腳慢的人飲恨扼腕！但別擔心，大年初一（2/1）當天全台家樂福門市，同步在上午10時發號碼牌開放入場搶購實體福袋，總共1萬5千份搶完為止。
記者張勵德/綜合報導
2022-01-24 13:55:24
家樂福表示，沒有搶到線上福袋的民眾，大年初一當天上午10時，可到家樂福全台68家量販、249家超市排隊領取號碼牌入場購買福袋，不限會員每人限購1份。其中量販店每店限量100份、超市每店限量30份，每份售價198元，每個福袋享有雙重好康，第一重是福袋內含總價值超過2倍的500元的進口商品、零食、飲料、泡麵、自有品牌商品。第二重是「福虎生風 虎哩送」刮刮卡，可有「財氣旺、手氣旺、運氣旺」等三次的中獎機率，最大獎為台積電股票一張現金獎，二獎三張玉山金股票現金獎，預估總獎項價值超過100萬元。
有別於實體通路的排隊搶購，線上購物採線上預購的形式，今天上午下單成功的消費者，可以於2月2日至2月6日期間，至指定門市取件，購買還額外贈送一組168元折扣碼給消費者（須購買指定商品588元才可享有折扣）。
家樂福提醒，抽到股票現金獎的消費者，活動小組確認文件資料無誤後，中獎者須於2022年3月7日至2022年3月10日，自行擇一日完成購買中獎公告的股票指定張數，於股票交易當天16:00前，中獎人應將「購買股票(含交割金額)之相關憑證」以e-mail方式寄至家福股份有限公司行銷部活動小組，並以電話方式通知。中獎價值(即購買該股票之對價)10%或20%稅金由中獎者自行負擔，家樂福將於接獲中獎者購買股票通知後第三天10:00前，將該股票之對價扣除前開稅金後，再行匯入中獎者之指定帳戶。