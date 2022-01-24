虎年5件大事須面對！謝金河讚「這公司」：生娃就加薪1萬

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謝金河認為，「接下來台灣還要進行幾項大改革，有幾個關鍵字：物價，房價，薪資，人才，能源，這五個大項，每一個都牽動台灣的未來，執政當局必須全力以赴。」接著逐一分析如下。
物價：通膨帶來的物價全面上漲的考驗，農曆年前，政府道德勸說店家配合平抑物價，但過年後恐怕壓不住，物價拉動上漲，一定會引來物價上漲，薪資不漲的批評聲浪，這是政府要面對的事。從全球PPI及CPI一年來的拉升，如今都在高檔，美國面對通膨，今年縮表，升息勢在必行，台灣很難自外於世界，物價會持續上漲，而下一步是企業薪水的調升。
薪資：今年農曆春節前，也許各大媒體可以統計一下，各家企業年終獎金的發放及額度，還有各大企業調薪的狀況。去年全體上市上櫃公司浄利超過4兆元，企業除了配息給股東，及董監酬勞，也要提供一部分員工福利，今年有更大發揮空間，照顧好員工，企業成長才能永續。今年應該是台灣擺脫低薪最關鍵的一年。
房價：央行已多次祭出選擇性信用管制，台灣資金充沛，房市不怕打，財政部可以進行一次財產總歸戶，了解一下每個人持有房地產的情況，擁有二戶以上，第三戶以上貸款歸零，不要讓囤房者有加大槓桿炒作房價的空間。而最核心的要解決土地的炒作，土地買賣因為有平均地權課土地增值稅的避稅空間，這是高房價最直接的源頭，如何對土地稅制重新規劃，這才是重中之重的核心
人才：人才爭奪戰及低生生率的問題，未來好的人才，全世界都會一起來搶，台灣要努力向全世界獵人才，另外必須鼓勵多生育。謝金河透露自己大學畢業那年，台灣一年出生人數41.6萬人，如今剩下15.3萬人，這個問題大家都有責任。最近Garmin為了鼓勵生育，公司員工生產一個小孩，從一歲到六歲，每月多領一萬元，大家必須努力解決這個問題。
能源：台灣發展綠電沒有猶豫的空間，一定要全力以赴，未來企業還要面對碳稅及淨零排放的問題，太陽能，離岸風力發電，儲能會是未來明日產業！（編輯：倪浩軒）