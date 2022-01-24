名家論壇》木夫／國民黨別再缺席18歲公民權

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國民黨如果繼續這樣的態度，等於這一次的修憲即將破局。因為根據憲法增修條文第12條規定，修憲須經全體立委四分之一提議，四分之三出席及出席四分之三決議才能提出，公告半年後還得再經半數以上選舉人投票複決同意才算通過，而立法院總共113席立委，國民黨團有40席，超過四分之一，所以只要國民黨團不支持，修憲案註定無法通過。
要再次強調，實現18歲公民權是台灣邁向成熟民主國家的重要里程碑，在很多人的多年努力下，民法已作修正，把成年的定義由20歲下修為18歲，讓18歲年輕人可以有完整的人格，行使自己的權利並負擔起相關的法律或社會責任，完成修憲將讓18歲公民權利更加完整。
至於為什麼國民黨要缺席，講白了國民黨還在計算「18歲公民權」對選票的影響，畢竟國民黨的年輕人支持度低，很擔心增加的這些投票族群，會對他們產生不利。也因此會看到趙少康在節目上拍桌痛罵國民黨就是「笨蛋」，他認為投票年齡若下修，18 到 20 歲的選票都是民進黨的，而且更直接坦白的說「不讓他們投票又怎樣？」。
但是，如果國民黨真的繼續缺席18歲公民權，只會陷入越來越被年輕人討厭的惡性循環。
國民黨必須了解，台灣社會經濟發展成熟，在台灣成長的孩子，每個人都有很好的教育程度，再加上社會民主自由、資訊開放、網路科技發達，以及大眾傳播媒體普及、資訊大量流通，年輕人的身心發展及建構自我意識能力完全大不同於以往，年輕人毫無疑問已具備思考跟行為能力，當然也就應該擁有相對應的權益，國民黨阻擋這些人的投票權利，年輕人肯定加倍奉還。
更要強調的是，台灣在 2025 年就會進入超高齡社會，即 65 歲人口超過 20%，到了 2035 年時，65 歲以上人口已經佔 27.3%，2.3 名青壯年要負擔 1 名老人，相較現在是 4.4 名青壯年負擔 1 名老人，可是增加很大的負擔。再加上日益迫切的永續議題，包括氣候危機、貧富差距、能源、生態多樣性、廢棄物等等，如果我們繼續無法解決這些文提，將會讓未來世代除了必須扛著扶養老年社會的重擔，又要承受上一代所造成的資源匱乏跟環境傷害，你要下一代怎麼受得了。
總而言之，當前世代要對未來負責的方式之一，就是要讓年輕世代共同參與社會決定，才不會被現在的大人們給忽視、給傷害。
●作者： 木夫／資深國會幕僚
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