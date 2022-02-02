影／命運神展開！越南新住民曝沒來台灣就不會發生的事
《四方報》報導，來台讀書的越南情侶阿明和金金，在台灣開始當Youtuber頻道主，時常分享生活的日常點滴。他們曾在影片中提到如果沒來台灣就不會發生的事，讓人好奇他們一路以來的心路歷程。阿明和金金的中文流利，畢業後選擇繼續留在台灣就業。一起生活後開始當起Youtube頻道主，時常拍攝影片分享文化不同之處。這次影片主題相當獨特，讓人了解他們的生活點滴。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-02 10:00:00
來台灣前，兩人都對台灣有很多憧憬，因為同儕間都會看台灣的偶像劇，很希望能遇到台灣的偶像明星，或是來台灣生活。金金笑著說，來台灣可以學中文，同時看到很多高中時期想見到的風景，例如台北101大樓。另外，金金也說來台灣才能認識阿明，讓她覺得相當感謝這段緣份。阿明則說，來台灣讓他們學到獨立和成長，同時感受到離鄉背井的鄉愁。
金金在影片中解釋，由於自己在越南唸護理相關科系，而阿明則是唸旅遊相關科系，如果沒來台灣，兩人幾乎沒有機會能夠認識，因此兩人都很感謝命運的安排，才能在台灣這塊寶島認識彼此。現在兩人一起經營Youtube頻道，真摯的影片收穫不少粉絲的心，也讓台灣觀眾更了解越南的風俗民情。
【MinQin in Taiwan】
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