大甲警交安宣導　濟公、土地公、三太子入鏡超吸睛

農曆過年共有9天連續假期，台中大甲警分局特地請來「濟公、土地公、三太子」等3神尊人偶，與員警共同拍成微電影，分別宣導「勿酒後駕車」、「禮讓年長者」及「不超速不飆車」等重大違規項目，並利用臉書、LINE、IG等社群媒體廣為宣導，並將影片置放於大甲警分局官方網站，吸引民眾目光，加深民眾交安觀念，降低交通事故發生。





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遇逢連假，民眾舉家必遊大甲鎮瀾宮、鐵砧山風景區、麗寶樂園、后豐自行車道等廟宇及風景遊樂區，今年農曆過年共有9天連續假期，勢必吸引大批遊客前來。為了讓民眾開心遊玩不塞車，大甲警分局早已針對轄內廟宇、風景區景點沿線及周邊等易塞車路段，做好相關的交通疏導管制措施，要讓前來遊玩的民眾與當地居民感受到交通順暢，愉快過好年。











大甲警分局長吳燕山表示，交通事故發生肇因以「酒後駕車」、「未禮讓年長者」及「超速違規」等項目為主因，大甲是全國知名宗教聖地，為因應轄區特性，結合在地特色，精進春節期間交安宣導創新作為，特地請來「濟公、土地公、三太子」等3尊神尊人偶與員警共同拍成微電影，分別宣導「勿酒後駕車」、「禮讓年長者」及「不超速不飆車」等重大違規項項目，並利用臉書、LINE、IG等社群媒體廣為宣導，並將影片置放於大甲警分局官方網站，吸引民眾目光，加深民眾交安觀念，降低交通事故發生。











吳燕山呼籲，市民朋友與駕駛人，春節期間隨時收聽警察廣播電臺路況報導，過年家人開心團聚，千萬不要酒後駕車，嚴格執行市府所訂「掃除『醉』犯」工作，酒後開車害人害己，酒駕零容忍。



