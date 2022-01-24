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募物資給新住民！博愛青商會辦線上慈善活動

▲高雄市博愛國際青年商會在23日舉辦「線上你和我！消防博愛守」活動。（圖／博愛國際青年商會）
▲高雄市博愛國際青年商會在23日舉辦「線上你和我！消防博愛守」活動。（圖／博愛國際青年商會）

記者賴正琳/綜合報導

2022-01-24 16:00:00

《四方報》報導，疫情之下，許多新住民家庭面臨生活難以維繫的困難。高雄市博愛國際青年商會在23日舉辦「線上你和我！消防博愛守」活動，力邀網紅響應物資捐贈，募得200份物資。除了捐助給新住民家扶中心，同時透過線上宣導防火知識，呼籲民眾更加謹慎留意及重視消防安全議題。

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博愛青商會會長陳嘉哲指出，博愛青商會今年是第3年與基督教芥菜種會合作，也感謝消防局大昌分隊協助活動。近年來疫情關係，實體活動舉辦受影響及考驗，今年度加入網路藉由影片做消防安全推廣，推廣給新住民及社會大眾，喚醒大家對消防安全重視。

本次活動幕後推手為博愛青商2022年社區發展主委陳艾斯，透過他在職場上的人脈資源，力邀全台各地網紅一起響應此次的物資捐贈活動，而透過網紅本身的社群影響力，也順利募集到更多的物資，幫助到更多社會上需要幫助的人。「愛是不分國界的，只要是可以幫助到人的，我們博愛青商就會努力去完成這樣的社團使命。」陳艾斯說。

合作單位芥菜種會則提到，芥菜種會很注重防災議題，像去年發生的城中城大火事件，當中有不少新住民朋友，當下社工協助安頓姊妹家庭及生活，大多人在火災第一時刻是相當驚慌，不知如何應對，因此必須防患未然，平常多關注、學習防災知識。

陳艾斯則指出，每年都會固定贈與新住民家扶中心物資，而在今年疫情中看見新住民這個特殊狀況，希望藉由會內活動影響力加大、加廣，而博愛青商自己捐贈的物資也算是一種拋磚引玉的方式，盼更多人來一起響應活動，也讓更多新住民朋友能得到真正實質上的幫助。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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