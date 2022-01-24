募物資給新住民！博愛青商會辦線上慈善活動

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次活動幕後推手為博愛青商2022年社區發展主委陳艾斯，透過他在職場上的人脈資源，力邀全台各地網紅一起響應此次的物資捐贈活動，而透過網紅本身的社群影響力，也順利募集到更多的物資，幫助到更多社會上需要幫助的人。「愛是不分國界的，只要是可以幫助到人的，我們博愛青商就會努力去完成這樣的社團使命。」陳艾斯說。
合作單位芥菜種會則提到，芥菜種會很注重防災議題，像去年發生的城中城大火事件，當中有不少新住民朋友，當下社工協助安頓姊妹家庭及生活，大多人在火災第一時刻是相當驚慌，不知如何應對，因此必須防患未然，平常多關注、學習防災知識。
陳艾斯則指出，每年都會固定贈與新住民家扶中心物資，而在今年疫情中看見新住民這個特殊狀況，希望藉由會內活動影響力加大、加廣，而博愛青商自己捐贈的物資也算是一種拋磚引玉的方式，盼更多人來一起響應活動，也讓更多新住民朋友能得到真正實質上的幫助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。