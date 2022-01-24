COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

遭點名俄羅斯「魁儡政權」首選！烏克蘭前議員嗆：蠢透了

▲烏克蘭前議員領袖穆拉耶夫（Yevhen Murayev）被英國外交部點名是俄羅斯扶植烏克蘭魁儡政權的潛在人選，為此他出面駁斥這樣的說法「蠢透了」。圖為抗議俄國干涉烏克蘭內政的示威群眾。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭前議員領袖穆拉耶夫（Yevhen Murayev）被英國外交部點名是俄羅斯扶植烏克蘭魁儡政權的潛在人選，為此他出面駁斥這樣的說法「蠢透了」。圖為抗議俄國干涉烏克蘭內政的示威群眾。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-01-24 14:20:09

烏俄情勢升溫，邊境情勢緊張同時國內也不安穩，根據英國情報單位蒐證，英國外交部於22日指出俄羅斯計畫在烏克蘭安插親俄勢力，並直接點名前議員穆拉耶夫（Yevheniy Murayev）為被扶植的魁儡政權領導人；而穆拉耶夫對此則回嗆表示這種說法太荒謬，並嘲諷英國的指控「蠢透了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）日前指出表示，根據國內情報單位評估報告，克里姆林宮正在考慮是否攻擊和佔領烏克蘭，並計劃在烏克蘭扶植一個親俄政府，英國外交部則對外表示，目前在烏克蘭國會中並沒有席位的親俄小黨「納西黨」（Nashi）領導人、前議員穆拉耶夫（Yevheniy Murayev）是克里姆林宮的的首選。

▲親俄前議員領袖穆拉耶夫（Yevhen Murayev）被認為是俄羅斯扶植烏克蘭魁儡政權的人選。（圖／美聯社／達志影像）
▲親俄前議員領袖穆拉耶夫（Yevhen Murayev）被認為是俄羅斯扶植烏克蘭魁儡政權的人選。（圖／美聯社／達志影像）
然而先前對此評論保持沉默的穆拉耶夫，日前終於在受訪時忿忿表示英國指控「十分荒謬」，因為自從2018年以來，他就因為不斷和烏克蘭最著名的親俄政治家梅維德丘克（Viktor Medvedchuk）發生衝突，而被俄羅斯制裁封殺，就連自己父親在俄羅斯企業的資金都被凍結，俄羅斯又怎麼會找他聯手？

▲穆拉耶夫在得知這項指控後，批評英國人的說法「荒謬可笑」（圖／翻攝自推特@worldnews24u）
▲穆拉耶夫在得知這項指控後，批評英國人的說法「荒謬可笑」（圖／翻攝自推特@worldnews24u）
穆拉耶夫提到，英國外交部對他的指控都毫無事實根據，也否認與俄羅斯情報官員有任何接觸，更諷刺表示「一切不支持烏克蘭親西方發展的事物，都會自動成為親俄羅斯」，也提到烏克蘭需要新的領導人，「烏克蘭親西方和親俄羅斯政客的時代已經結束...烏克蘭需要新的政治家，推動單純基於烏克蘭利益的政策」；擔任過烏克蘭外交部發言人的智庫總監也反駁英國外交部的說法，指出「就算反對黨再怎麼不爽執政黨，也絕對不會接觸俄羅斯情報員。」

此外，在英國外交部對外發出指控後，俄羅斯外交部發言人札哈洛娃（Maria Zakharova）也在昨（23）日回應指出，英國外交部的「假消息」證明了以盎格魯-撒克遜人為首的北約國家，正在升級烏克蘭周邊的緊張局勢，同時呼籲英國外交部「停止挑釁、停止胡扯」。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀