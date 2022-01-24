遭點名俄羅斯「魁儡政權」首選！烏克蘭前議員嗆：蠢透了
烏俄情勢升溫，邊境情勢緊張同時國內也不安穩，根據英國情報單位蒐證，英國外交部於22日指出俄羅斯計畫在烏克蘭安插親俄勢力，並直接點名前議員穆拉耶夫（Yevheniy Murayev）為被扶植的魁儡政權領導人；而穆拉耶夫對此則回嗆表示這種說法太荒謬，並嘲諷英國的指控「蠢透了」。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-24 14:20:09
英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）日前指出表示，根據國內情報單位評估報告，克里姆林宮正在考慮是否攻擊和佔領烏克蘭，並計劃在烏克蘭扶植一個親俄政府，英國外交部則對外表示，目前在烏克蘭國會中並沒有席位的親俄小黨「納西黨」（Nashi）領導人、前議員穆拉耶夫（Yevheniy Murayev）是克里姆林宮的的首選。
然而先前對此評論保持沉默的穆拉耶夫，日前終於在受訪時忿忿表示英國指控「十分荒謬」，因為自從2018年以來，他就因為不斷和烏克蘭最著名的親俄政治家梅維德丘克（Viktor Medvedchuk）發生衝突，而被俄羅斯制裁封殺，就連自己父親在俄羅斯企業的資金都被凍結，俄羅斯又怎麼會找他聯手？
穆拉耶夫提到，英國外交部對他的指控都毫無事實根據，也否認與俄羅斯情報官員有任何接觸，更諷刺表示「一切不支持烏克蘭親西方發展的事物，都會自動成為親俄羅斯」，也提到烏克蘭需要新的領導人，「烏克蘭親西方和親俄羅斯政客的時代已經結束...烏克蘭需要新的政治家，推動單純基於烏克蘭利益的政策」；擔任過烏克蘭外交部發言人的智庫總監也反駁英國外交部的說法，指出「就算反對黨再怎麼不爽執政黨，也絕對不會接觸俄羅斯情報員。」
此外，在英國外交部對外發出指控後，俄羅斯外交部發言人札哈洛娃（Maria Zakharova）也在昨（23）日回應指出，英國外交部的「假消息」證明了以盎格魯-撒克遜人為首的北約國家，正在升級烏克蘭周邊的緊張局勢，同時呼籲英國外交部「停止挑釁、停止胡扯」。