松下洸平因《最愛》爆紅　自曝「差點退出演藝圈」

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《最愛》中有許多令人怦然心動的對話，松下洸平分享最愛的一句台詞，「最動心的是跟梨央告白的那句，說沒有其他想要一起考慮未來的對象。這句是我自己身為男人，一輩子也會想要講講看的話」，而這句台詞也令他感到特別酥麻。此外，他戲外是直球型男生，但還是會觀察暗戀對象，有十足把握才會告白，「我應該是比較直球的人，不過我也有膽小的部分，如果沒有自信對方會說OK的話就不會告白」。
松下洸平因為《最愛》名氣再攀升，但他坦言過去10年裡，曾有過放棄演藝工作的念頭，「我好幾次想過是不是放棄比較好，常常覺得自己是不是不適合在人前表現的工作，每當這時候就會有一起工作的導演，或合作過的夥伴持續邀請我演出，正因為他們持續邀請，才讓我想繼續努力下去，而不是只會軟弱的說些垂頭喪氣的話，希望能報答他們，所以真的很感謝不放棄我、支持我的工作人員」。
松下洸平還未來過台灣，但知道九份漂亮，有機會一定會來玩，並對台灣粉絲表達謝意，他說：「沒想到《最愛》也能傳達給台灣、在台灣得到很大的關注，讓我很高興，所以希望哪天疫情平息後可以去台灣，吃吃台灣的美食、去看看九份，測試看看在台灣有多少粉絲認識我。」《最愛》可至friDay影音、KKTV收看，松下洸平專輯《你》已數位發行。
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