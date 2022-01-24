巷仔內／羅致政結盟蘇系選新北？小蔡意志更勝蘇貞昌態度

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地方人士說，羅致政想選新北市長的企圖，早就是公開的秘密，只不過民進黨歷任的新北市長（台北縣長）候選人，從尤清、蘇貞昌、羅文嘉、蔡英文及游錫堃以降，都是黨內明日之星或全國高知名度的人，從未有區域立委獲提名的慣例；因此，想爭取綠營新北市長提名的人，必須要具有全國性的知名度及派系認同，且又能跟藍營侯友宜「拼搏」的人。
地方傳聞羅致政為尋求蘇系的支持，特以新北市議員第8選區（新店、烏來、石碇、深坑、坪林）的初選為試金石，力挺蘇系台北市議員王閔生的前助理黃琳，改以英系的新人之姿，與正國會的張銘祐競爭提名；此外，近期也與蘇系（蘇貞昌）頻頻的接觸，此舉也讓新北市非新蘇的不滿，而英系則透過私下的管道向正國會緩頰，「不要為了一席的市議員提名，影響派系的合作。」
對此，羅致政強調，他去年除了以黨團幹部的身分，與閣揆蘇貞昌研議「五倍券」的相關議題外，從來沒有主動私下的與蘇貞昌或「蘇系」成員會面，針對尋求蘇系的支持，代表民進黨參選2022年新北市長的傳聞，則重申「完全沒有這一回事！」至於有蘇系成員協助黃琳爭取新北市大文山區議員的提名，他也沒有聽說過。
蘇系操盤手回應，羅致政沒有來找過他（支持選新北市長），也不知道有此事！另外，近日參加農漁會團體的尾牙活動時，的確有其他政黨的人士，以「黃琳的朋友」自居，因此希望他能支持黃琳，基於禮貌僅點頭示意；此外，他忙到連去幫同派系的新北市議員陳永福時間都沒有了，怎麼會有可能去幫忙「輔選」黃琳。
民進黨新北市黨部主委何博文認為，黨中央對於2022的九合一地方選舉，一定會有全盤的考量與選戰策略，目前也未聽聞有同志表達要參選新北市長的傳聞；因此，只要黨的提名（徵召）人選出來，新北市黨部及從政同志定全力的輔選。
政壇人士分析，林佳龍已多次表達無意參選新北市長，加上新北市向來被視為蘇系的地盤，也不樂見正國會的插旗，因此羅致政想爭取黨內的提名是好事，但羅致政若能「辭立委」來展現「拚市長」的決心，並不要有指定接班人的作法，相信各派系都會樂觀其成；尤其2022的九合一選舉是2024總統大選的前哨戰，基於選戰的佈局，「蔡英文的意志，恐更勝蘇貞昌的態度」。