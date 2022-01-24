台歐關係升溫！歐洲議會2021年通過13友台決議

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡適應致詞時表示，2012年臺灣與歐洲議會議員友好協會成立，今年剛好10周年，意義非凡。他想起2019年率團出訪歐洲並拜訪歐洲議會，當年歐洲議會及英法德三國國會友台小組共同成立福爾摩沙俱樂部，更是串聯起友台能量，透過臺灣與歐洲議會友好協會運作，建構起雙邊關係橋樑，並讓國會外交在既有良好基礎上更上一層樓。
立院秘書長林志嘉表示，過去一年來有許多歐洲國會議員及歐洲議會訪團實體訪台，並多次傳達希望能與立法院建立常態溝通平台，今日臺灣與歐洲議會友好協會成立，可謂響應國外友人熱情要求。
歐洲經貿辦事處處長高哲夫(Filip Grzegorzewski)認為，台灣是歐盟在區域可靠且理念相近夥伴，在台灣的外國直接投資(FDI)有大約25%來自歐盟國家，去年12月歐盟也納入台灣成為疫苗護照認證一員，讓台灣人可接受與其他國家國民相同待遇。高哲夫說，與印太地區的雙邊、多邊關係對歐盟相當重要，包含台灣，歐盟會與各國一同努力，促進穩定繁榮。
曾擔任三年多駐歐盟代表的曾厚仁指出，他曾在第一線體會到歐盟、歐洲議會對台友好態度與日俱增，如今也可看到福爾摩沙俱樂部擴大至全球，去年歐洲議會更推出13項友台決議案，感謝立法院多年來協助推動外交，期待未來繼續和立法院密切合作。
僑務委員會副委員長徐佳青回顧，僑委會在疫情之初便積極協助僑胞防疫，即使傳統僑務工作模式受到侷限，他們持續推動轉型、活用新科技，徐佳青盤點各項政策，表示僑委會將賡續偕同駐歐洲僑務秘書及當地僑界人士，讓台灣在各種官方或民間場合貢獻力量。