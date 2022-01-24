本土增15人確診分布3縣市 陳時中：慶幸！但危機還沒過
中央流行疫情指揮中心今（24）日宣布新增15例本土病例，分布在3個縣市，分別為高雄8例、宜蘭4例以及桃園3例。相較於日前桃園亞旭與高雄港群聚大爆發，今天的新增病例數字看起來有比較溫和，對此，中央流行疫情指揮陳時中直言「慶幸」，但也提醒「危機還沒過」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-24 14:51:42｜2022-01-24 15:24:59
陳時中說明，宜蘭新增4例確診都來自礁溪長榮鳳凰酒店，4位都是飯店員工。其中有2人是工讀生，目前累計已有5位員工確診。而這起群聚的感染途徑為何，目前還在疫調當中。
桃園新增3例，早上桃園市長鄭文燦已說明其中一例是是亞旭員工，而下午又多增加一位亞旭員工確診，另一名則是已匡列舊案，為聯邦銀行確診者的家屬。陳時中也特別呼籲，1月10日曾到桃園自貿園區，尤其是曾到亞旭電腦、鴻佰科技的民眾，儘速主動出來採檢。（編輯：倪浩軒）
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