想打第1、2劑疫苗？一圖看懂各縣市「隨到隨打站」怎查詢
台灣本土疫情近日升溫，民眾也趕緊搶約第三劑疫苗，但1922平台目前並沒有提供1、2劑疫苗預約，讓許多尚未打的民眾苦惱該前往哪處才可施打。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前疾管署網站設有疫苗接種專區，民眾可上網查詢各縣市接種院所，並提供「隨到隨打站」供查詢。
編輯中心/綜合報導
2022-01-24 14:49:10｜2022-01-24 14:49:55
指揮中心發言人莊人祥表示，目前第1、2劑疫苗的資訊較為困難找尋，為了考量此不便，民眾現在只要前往衛生福利部疾病管制署官網，於頁面最上方點選「COVID-19 防疫專區」。進入頁面後，再找尋「COVID-19疫苗」點選，並選擇「COVID-19疫苗接種院所」即可。
進入「COVID-19疫苗接種院所」頁面後，會出現「COVID-19疫苗接種院所地圖」及「COVID-19疫苗接種院所」兩選項。若點選接種院所地圖，會以地圖模式列出各地提供接種處；若點選接種院所，則會詳列各縣市選項，並會顯示「隨到隨打」接種站，而各縣市衛生局將會陸續把相關最新資訊放入在連結中。
莊人祥說明，第21期將於1月26日至28日在1922平台開始預約，施打時間為2月7日至13日。莊人祥解釋，部分國人在國外接種第一劑或第二劑，因先前預約系統並無將上述資料放入，導致部分國人沒辦法接種。但系統於第21期後會將這些人納入資料庫，因此返台國人只要接種完兩劑，且間隔時間超過12周就符合第三劑接種資格。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞
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