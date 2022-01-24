搭上發展順風車！越南建築業產值大增 成經濟復甦推手
疫情之下，擴大公共建設成為越南經濟復甦和發展戰略中的重要手段，尤其，與民生相關的建築行業將直接從公共投資浪潮中受益。越南統計總局統計數據顯示，越南2021年雖然受疫情影響，但建築工程產值仍超過1.9兆越南盾（近新台幣23億4336萬元），年增5.1%。
記者李澍/綜合報導
2022-01-24 15:37:48
此外，根據印度的研究機構Mordor Intelligence的統計數據也顯示，2020年，越南建築市場規模達到5750億美元（近新台幣15兆9209億元），且預計到了2026年將達到9490億美元（近新台幣26兆2764億元）；在過去10年間，建築產業對越南經濟成長的平均貢獻率達8%。
越南中文媒體《人民報》網報導稱，在消費市場受疫情衝擊而尚未恢復的情況下，政府將資源集中在各項基礎建設上，公共投資成為了經濟復甦的重點領域。
有專家認為，對於民生相關建築產業的公司而言，基礎建設和民用技術工程建設的需求隨著房地產的「回暖」而增加，這也為各項建設順利進行創造更便利的條件。
據了解，去年的越南股市中，越南的建設公司Coteccons及和平建築集團股份公司等民用建築企業分別上漲43%和80%。