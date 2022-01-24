國際崇她社送暖新住民！嘉義市慈善趣味活動曝

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社會處長林家緯表示，感謝國際崇她嘉義社結合九華山地藏庵的愛心，寒流來若有陽光普照，就會令人感到溫暖。許多新住民朋友願意來台、來嘉義落地生根，有大家的關懷與鼓勵更顯得可貴。雖因疫情讓生活受到衝擊，但相信這些溫暖，能讓人彼此加油，更有往前的力量，並落實「全民共享，世代宜居」願景，讓嘉義市變得更好。
社會處表示，臺灣新住民人口已超過56萬多人，新二代人數也持續成長，截至110年11月底，嘉義市新住民約有5180位。嘉義市政府設置「新住民家庭服務中心」，提供新住民相關支持性網絡及各項福利服務。
另外，本次活動亦透過嘉義市新住民家庭服務中心作為平台，結合國際崇她社及九華山地藏庵發放新春物資及禮金，將愛心送到真正需要家庭的手中。以最實質的幫助，讓異鄉落地生根的新住民朋友，在嘉義感受最熱情的支持與關懷。本活動遵守防疫規範，在溫馨的氣氛下落幕。
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