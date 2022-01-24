COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

國際崇她社送暖新住民！嘉義市慈善趣味活動曝

▲嘉義市111年度國際崇她寒冬送暖新住民社區共融活動在23日上午於嘉義市九華山地藏庵廣場舉行。（圖／嘉義市政府提供）
▲嘉義市111年度國際崇她寒冬送暖新住民社區共融活動在23日上午於嘉義市九華山地藏庵廣場舉行。（圖／嘉義市政府提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-01-24 17:45:00

《四方報》報導，近期天氣趨冷，嘉義市111年度國際崇她寒冬送暖新住民社區共融活動在23日上午於嘉義市九華山地藏庵廣場舉行。此次活動由國際崇她嘉義社發起，因為有感年節將近，特號召九華山地藏庵辦理本次活動，發送物資與禮金予嘉義市弱勢新住民家庭80戶，加上現場闖關表演活動內容豐富多元，社會處林家緯處長也代表黃敏惠市長到場，感念民眾和民團的參與。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國際崇她嘉義社蔡青蓉社長表示，此次活動愛心送暖弱勢家庭，除了發送物資與禮金外，現場還有好禮摸彩，異國POP帶動唱與民眾互動熱鬧開場，為了讓嘉義市市民不出國也能體驗異國文化，現場有多國傳統服飾體驗，等著民眾來拍照打卡，精彩活動表演，體驗不同族群文化內涵，拓展社區民眾對多元文化的認識，顛覆民眾對新住民的刻板印象，落實文化平權的多元社會，也培養新住民在地深耕之向心力。

社會處長林家緯表示，感謝國際崇她嘉義社結合九華山地藏庵的愛心，寒流來若有陽光普照，就會令人感到溫暖。許多新住民朋友願意來台、來嘉義落地生根，有大家的關懷與鼓勵更顯得可貴。雖因疫情讓生活受到衝擊，但相信這些溫暖，能讓人彼此加油，更有往前的力量，並落實「全民共享，世代宜居」願景，讓嘉義市變得更好。

社會處表示，臺灣新住民人口已超過56萬多人，新二代人數也持續成長，截至110年11月底，嘉義市新住民約有5180位。嘉義市政府設置「新住民家庭服務中心」，提供新住民相關支持性網絡及各項福利服務。

另外，本次活動亦透過嘉義市新住民家庭服務中心作為平台，結合國際崇她社及九華山地藏庵發放新春物資及禮金，將愛心送到真正需要家庭的手中。以最實質的幫助，讓異鄉落地生根的新住民朋友，在嘉義感受最熱情的支持與關懷。本活動遵守防疫規範，在溫馨的氣氛下落幕。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀